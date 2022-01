Ruskí a bieloruskí vojaci budú nacvičovať odrazenie vonkajšieho útoku

Moskva/Minska 19. januára (TASR) - Rusko a Bielorusko budú počas spoločných vojenských cvičení, ktoré sa uskutočnia vo februári na území Bieloruska, nacvičovať odrazenie vonkajšieho útoku. Informovala o tom v utorok agentúra Reuters s odvolaním sa na ruské i bieloruské ministerstvo obrany.



Ruskí a bieloruskí vojaci budú podľa námestníka ruského ministra obrany Alexandra Fomina nacvičovať odrazenie vonkajšej agresie počas druhej fázy spoločných vojenských cvičení, ktorá sa uskutoční od 10. do 20. februára pod názvom Spojenecké odhodlanie, píše agentúra Interfax.



"Cieľom cvičenia je zlepšiť potlačenie vonkajšej agresie počas obrannej operácie, protiteroristickej operácie a ochrany záujmov Zväzového štátu (Ruska a Bieloruska)," uviedol Fomin.



Podľa námestníka ruského ministra obrany Moskva do susedného Bieloruska vyšle na spoločné vojenské cvičenia 12 stíhačiek Su-35 a rozmiestni dva systémy protivzdušnej obrany S-400 a Pancir.



Podľa bieloruského rezortu obrany budú obe zúčastnené strany počas prvej fázy spoločných manévrov, ktorá potrvá do 9. februára, nacvičovať rozmiestňovanie jednotiek a obranu vojenských objektov a hodnotiť možnosti svojej protivzdušnej obrany.



Počas druhej fázy spoločných cvičení budú ruskí a bieloruskí vojaci trénovať "ničenie nelegálnych ozbrojených formácií, sabotáž nepriateľa a prieskumné skupiny", uviedol bieloruský rezort obrany.



Ruské vojenské jednotky a technika začali do Bieloruska prichádzať už začiatkom tohto týždňa, aby sa tam zúčastnili na náhlej previerke schopnosti rýchlej reakcie ozbrojených síl Zväzového štátu Ruska a Bieloruska. Spoločné vojenské manévre sa uskutočnia na západe Bieloruska, v blízkosti jeho hraníc s Poľskom a Litvou, ktoré sú členmi organizácie NATO, ako aj blízko južných hraníc s Ukrajinou.



Tieto cvičenia sa konajú v čase, keď sa západné krajiny obávajú možnej ruskej invázie na Ukrajinu. Rusko však odmieta tvrdenia, že plánuje na Ukrajinu zaútočiť.