Ruskí aktivisti uznali jakutského šamana za politického väzňa

Moskva 26. júna (TASR) – Rešpektované ruské ľudskoprávne centrum Memorial uznalo jakutského šamana Alexandra Gabyševa za politického väzňa, informoval o tom spravodajský portál Novaja gazeta.



Gabyšev sa vlani v marci vydal na 8000 kilometrov dlhý peší pochod z Jakutska na Sibíri do Moskvy, aby „vyhnal démona", ktorý podľa neho posadol šéfa Kremľa Vladimira Putina, a aby obnovil vládu ľudu. Počas svojej púte zdôrazňoval, že ako biely šaman mieni poraziť temné sily bez použitia akéhokoľvek násilia.



Do Moskvy plánoval doraziť v auguste 2021. Cestou sa k nemu pridávali viacerí prívrženci. Až do 19. septembra, keď ho polícia zadržala, prekonal asi 3000 kilometrov. Na druhý pochod sa vydal vlani v decembri, ale opäť nedorazil do cieľa. Voči šamanovi začali vyšetrovanie pre podozrenie z extrémizmu, ktoré však nevyústilo do vznesenia obvinenia.



Po poslednom zadržaní ho v máji umiestnili do psychiatrickej liečebne. Ochrancovia ľudských práv tvrdia, že Rusko takto oživuje prax sovietskeho režimu, ktorý zatváral politických disidentov do ústavov, kde ich proti ich vôli "liečil". Amnesty International vyzvala na okamžité prepustenie Gabyševa na slobodu.



Aktivisti z centra Memorial sú presvedčení, že šamana „zbavili slobody iba pre jeho politické a náboženské presvedčenie, ako aj za nenásilné uplatňovanie slobody pohybu, slova, svedomia a vierovyznania".



Podľa Memorialu lekári aj úrady hovoria o hospitalizácii Gabyševa v politickom duchu, „jasne ju spájajú s rastúcou popularitou a verejným vplyvom šamana". Aktivisti za ľudské práva vyzývajú na Gabyševovo prepustenie a jeho úplnú rehabilitáciu s odškodnením.



Spravodajský portál Svoboda.org pred nedávnom napísal, že 86 percent ruských voličov, medzi ktorými sú aj Putinovi priaznivci, žije mimo prozápadne ladených miest a mnohí z nich stále hlboko veria v to, čo stelesňuje Gabyšev.



V odľahlejších častiach Ruska je podľa magazínu stále bežné, že ľudia platia šamanom alebo ľuďom s podobnými "schopnosťami", aby im pomohli nájsť lásku svojho života, dosiahnuť dobrú úrodu alebo získať viac peňazí či šťastia.