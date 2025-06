Ruskí blogeri po operácii Pavučina pripomínajú potopenie krížnika

Moskva 2. júna (TASR) - V sklade, kde sa údajne kompletizovali drony použité v nedeľu pri dronovom útoku na vojenské základne so strategickými bombardérmi v ruskom vnútrozemí, sa v pondelok uskutočnila razia ruskej polície a príslušníkov špeciálnych služieb. Sklad v meste Čeľabinsk na západe ázijskej časti Ruska lokalizovali pomocou záberov zverejnených ukrajinskou tajnou službou SBU po operácii nazvanej „Pavučina“, informovala stanica Rádio Sloboda (RFE/RL), píše TASR.



Lokálna čeľabinská webová stránka 74.ru a ruskí vojnoví blogeri tvrdia, že nájomcovia a prenajímatelia priestorov boli zadržaní. Oficiálne táto informácia nebola potvrdená.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj však predtým uviedol, že všetci Ukrajinci zapojení do operácie Pavučina opustili ruské územie ešte pred jej začiatkom.



Oficiálne nateraz nie je potvrdená ani správa o pátraní po majiteľovi nákladných áut použitých pri dronových útokoch, ktorým je údajne 37-ročný muž pôvodom z ukrajinského mesta Žytomyr žijúci v Čeľabinskej oblasti.



Šéf SBU Vasyľ Maľuk v statuse na Telegrame označil operáciu Pavučina za bezprecedentnú a jedinečnú. Uskutočnila sa súčasne v troch časových pásmach a bola z logistického hľadiska mimoriadne zložitá.



Jej príprava aj priebeh však podľa Maľuka boli v súlade so zákonmi a pravidlami vedenia vojny a aj jej ciele sú „absolútne legitímne, lebo „šlo o vojenské letiská a lietadlá, ktoré bombardujú ukrajinské mestá obývané civilistami.“



Maľuk tvrdí, že v dôsledku útokov dronov dostalo zásah 41 lietadiel vrátane A-50, Tu-95, Tu-22 M3 a Tu-160. Vyradených tak bolo 34 percent strategických nosičov rakiet s plochou dráhou letu. Nezávislé zdroje túto bilanciu zatiaľ nepotvrdili.



„Z našej strany dochádza k skutočnej demilitarizácii Ruskej federácie, pretože ničíme vojenské ciele. A naše útoky budú trvať presne tak dlho, ako Ruská federácia terorizuje Ukrajincov raketami a šáhidmi (dronmi iránskeho typu),“ varoval Maľuk.



V rámci operácie Pavučina sa ukrajinské drony v nedeľu (1. júna) pokúsili zaútočiť na vybrané letecké základne v ruskom vnútrozemí - v Murmanskej, Irkutskej, Ivanovskej, Riazanskej a Amurskej oblasti. Podľa ruského ministerstva obrany bol útok na tri z piatich základní odrazený a nedošlo k žiadnym stratám. V Irkutskej a Murmanskej oblasti drony poškodili okrem iných nadzvukové bombardéry Tu-22M3. Drony vzlietavali do útokov z korieb nákladných áut.



Aj preto na platforme Telegram v pondelok koluje video nasnímané v blízkosti obce Srednij, ktorá sa nachádza asi osem kilometrov od leteckej základne Belaja - jedného z terčov útoku v rámci operácie Pavučina. Žena, ktorá dané video natáčala, do záberu hovorí o niekoľkokilometrovej kolóne nákladných vozidiel odstavených na krajnici kvôli ich kontrolám políciou a bezpečnostnými zložkami.



Iné zverejnené video ešte z nedele zachytáva niekoľko mužov, ktorí si na parkovisku všimli, ako sa otvára nákladný priestor odstaveného kamióna, a snažili sa silou zablokovať otvárací mechanizmus a zabrániť vzletom dronov. Igor Kobzev, gubernátor Irkutskej oblasti, kde k tomu došlo, navrhol odmeniť týchto všímavých občanov.



Ruskí protivojnoví blogeri v súvislosti s operáciou Pavučina hovoria aj o karme a spomínajú aj potopenie raketového krížnika skva, vlajkovej lode ruskej Čiernomorskej flotily, v apríli 2022 a pripomínajú, aká dôležitá bola táto udalosť pre Ukrajinu a jej sympatizantov.