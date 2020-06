Ruskí diplomati, ktorých vyhostilo Česko, opustia Prahu v nedeľu

Moskva 6. júna (TASR) - Dvaja ruskí diplomati, ktorých česká vláda vyhostila v súvislosti s tzv. ricínovou kauzou, z Prahy odídu v nedeľu. Pre agentúru TASS to v sobotu potvrdil námestník šéfa ruskej štátnej agentúry Rossotrudničestvo Michail Brjuchanov.



"Z Prahy odídu 7. júna a zamieria do Moskvy. Našli sme spôsob, ako ich dostať z Českej republiky do Ruska," povedal Brjuchanov. V piatok pritom uviedol, že v súvislosti obmedzeniami zavedenými v dôsledku koronavírusovej pandémie nie je jasné, ako sa vyhostení zamestnanci agentúry Rossotrudničestvo vrátia do Moskvy.



Vyhostiť dvoch ruských diplomatov sa Česká republika rozhodla v reakcii na vyšetrovanie úniku informácie o tom, že na jej územie prišiel agent ruských tajných služieb s jedom ricín, ktorého bezpečnostné úrady vyhodnotili ako riziko pre pražského primátora Zdeňka Hřiba, starostu Prahy 6 Ondřeja Kolářa a starostu mestskej časti Řeporyje Pavla Novotného. Tieto informácie, ktoré českým tajným službám posunul jeden zo zamestnancov ruského veľvyslanectva, však boli vymyslené, čo podľa Babiša poškodilo česko-ruské vzťahy a bezdôvodne zaťažilo bezpečnostné zložky.



Ruské veľvyslanectvo krok českej vlády v piatok označilo za nepriateľský s tým, že ide o provokáciu.



Aféra prepukla po tom, čo týždenník Respekt napísal, že podľa informácií českých tajných služieb do Prahy pricestoval ruský agent, ktorý plánuje otráviť troch českých politikov ako odplatu za podporu krokov, ktoré nahnevali Moskvu - vrátane odstránenia sochy sovietskeho maršala Ivana Koneva z jedného z pražských námestí. Zmienená trojica českých politikov a ich rodiny odvtedy majú policajnú ochranu.