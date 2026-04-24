Ruskí diplomati odsúdili najnovšie sankcie EÚ
Podľa ich vyjadrení nemajú totiž nové opatrenia legitimitu Organizácie Spojených národov a porušujú práva tretích krajín.
Autor TASR
Moskva 24. apríla (TASR) - Ruskí diplomati odsúdili v piatok skoro ráno uvalenie najnovších sankcií Európskej Únie na Moskvu pre jej inváziu na Ukrajinu. Podľa ich vyjadrení nemajú totiž nové opatrenia legitimitu Organizácie Spojených národov a porušujú práva tretích krajín, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.
Ruské tlačové agentúry citovali vyhlásenie diplomatov, podľa ktorého sú tieto opatrenia bezvýznamné bez rozhodnutia Bezpečnostnej rady OSN. „Chceli by sme vám pripomenúť, že legitímne sú iba sankcie založené na rozhodnutí Bezpečnostnej rady OSN,“ uviedli diplomati podľa agentúry TASS. „V ostatných prípadoch ide o jednostranné donucovacie prostriedky. V podstate predstavujú svojvoľnosť a agresiu, čo je v rozpore s medzinárodným právom a Chartou OSN,“ skonštatovali diplomati.
Vyhlásenie podľa agentúry RIA Novosti tiež obviňuje EÚ z obmedzovania vývozu konkrétneho druhu tovaru do viacerých krajín spolupracujúcich s Ruskom. Ide o „ekonomické vydieranie a extrateritoriálne uplatňovanie sankcií“, upresnila RIA Novosti.
EÚ prijala 20. balík sankcií po tom, čo Slovensko a Maďarsko stiahli svoj nesúhlas s týmto krokom po obnovení dodávok ropy cez ropovod Družba. EÚ pôvodne plánovala prijať balík pri príležitosti štvrtého výročia ruskej invázie na Ukrajinu 24. februára, pripomína Reuters.
Ruské tlačové agentúry citovali vyhlásenie diplomatov, podľa ktorého sú tieto opatrenia bezvýznamné bez rozhodnutia Bezpečnostnej rady OSN. „Chceli by sme vám pripomenúť, že legitímne sú iba sankcie založené na rozhodnutí Bezpečnostnej rady OSN,“ uviedli diplomati podľa agentúry TASS. „V ostatných prípadoch ide o jednostranné donucovacie prostriedky. V podstate predstavujú svojvoľnosť a agresiu, čo je v rozpore s medzinárodným právom a Chartou OSN,“ skonštatovali diplomati.
Vyhlásenie podľa agentúry RIA Novosti tiež obviňuje EÚ z obmedzovania vývozu konkrétneho druhu tovaru do viacerých krajín spolupracujúcich s Ruskom. Ide o „ekonomické vydieranie a extrateritoriálne uplatňovanie sankcií“, upresnila RIA Novosti.
EÚ prijala 20. balík sankcií po tom, čo Slovensko a Maďarsko stiahli svoj nesúhlas s týmto krokom po obnovení dodávok ropy cez ropovod Družba. EÚ pôvodne plánovala prijať balík pri príležitosti štvrtého výročia ruskej invázie na Ukrajinu 24. februára, pripomína Reuters.