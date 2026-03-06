< sekcia Zahraničie
Ruskí experti: Vojna v Iráne umožní Indii upevniť väzby s Ruskom
Naí Dillí 6. marca (TASR) - Vojenská operácia Spojených štátov a Izraela proti Iránu bude mať výrazný vplyv na ázijské energetické trhy, čo poskytne Indii príležitosť na upevnenie energetickej spolupráce s Ruskom. Tento názor vyslovili ruskí experti, ktorí sa zúčastnili na medzinárodnej konferencii o rusko-indických vzťahoch v Naí Dillí. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.
Riaditeľ Primakovovho inštitútu svetovej ekonomiky a medzinárodných vzťahov Fjodor Vojtolovskij povedal, že americký útok na Irán a následný rast cien energií bude mať „dlhodobé následky na mnohé trhy“. Podľa jeho názoru sa to dotkne predovšetkým Číny, ale tiež to bude mať „negatívny vplyv na všetky ázijské trhy a zníži potenciálny rast mnohých ázijských ekonomík a ekonomík krajín globálneho Juhu“. Expert ale tvrdí, že India má veľmi dobrú šancu „nielen posilniť energetickú spoluprácu s Ruskom, ale aj dosiahnuť v tejto oblasti úspech“.
Ako poznamenal Ivan Timofejev, generálny riaditeľ Ruskej rady pre medzinárodné záležitosti, Spojené štáty sa snažia prostredníctvom ciel, sankcií a obmedzení objemu obchodu zabrániť rusko-indickej energetickej spolupráci. „Vzhľadom na vojnu s Iránom by sa tieto snahy mohli zintenzívniť, keďže na trhu je nedostatok ropy,“ poznamenal, pričom poukázal na to, že podľa jeho slov môže Rusko „zohrať rozhodujúcu úlohu pri neutralizácii tohto energetického rizika pre Indiu i zvyšok sveta“.
Pred spustením operácie proti Iránu vyvíjal Washington na Indiu tlak, aby prestala nakupovať ruskú ropu výmenou za nižšie obchodné clá, napísala agentúra. Po útoku USA a Izraela na Irán a následnej nestabilite na energetických trhoch vydalo vo štvrtok americké ministerstvo financií 30-dňovú výnimku umožňujúcu nakupovať Indii ruskú ropu, ktorá sa už nachádza v tankeroch na mori.
Ako v tejto súvislosti pripomenula ruská štátna agentúra, indické ministerstvo zahraničných vecí predtým vyhlásilo, že zaistenie energetickej bezpečnosti pre 1,4 miliardy obyvateľov krajiny je najvyššou prioritou vlády. Diverzifikácia zdrojov energie v súlade s objektívnymi trhovými podmienkami a meniacou sa medzinárodnou situáciou je základnou stratégiou krajiny, a všetky rozhodnutia Indie sa prijímajú a budú prijímať so zreteľom na túto skutočnosť, uzatvára TASS.
