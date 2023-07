Ruskí gubernátori budú môcť zakladať polovojenské formácie

Moskva/Londýn/Praha 25. júla (TASR) - Gubernátori ruských regiónov budú môcť zakladať formácie podobné súkromným polovojenským spoločnostiam. Vyplýva to z návrhu zákona prijatého v utorok ruskou Štátnou dumou, ktorým sa zvyšuje povolávací vek na 30 rokov.



V druhom čítaní bol tento zákon doplnený tak, aby sa ruským gubernátorom umožnilo zakladať polovojenské formácie.



Ako spresnila stanica Rádio Sloboda (RFE/RL), zamestnanci týchto spoločností budú vyzbrojení ručnými bojovými zbraňami a v ich kompetencii bude chrániť verejný poriadok, strážiť hranice, bojovať proti diverzantom a nelegálnym ozbrojeným formáciám a zostreľovať drony.



Rozhodnutie o vzniku takýchto organizácií bude prijímať ruský prezident, pričom budú môcť byť vytvorené počas mobilizácie, vojnového stavu alebo vojny.



RFE/RL v tejto súvislosti pripomenula, že Putinom podpísaný výnos o tzv. čiastočnej mobilizácií z 21. septembra 2022 je stále v platnosti.



Za možnosť vytvárať regionálne ozbrojené formácie loboval najmä gubernátor Belgorodskej oblasti Viačeslav Gladkov, a to po sérii výpadov príslušníkov ruského dobrovoľníckeho zboru, ktorí bojujú na strane Ukrajiny a z nej prenikli na územie pohraničnej Belgorodskej oblasti.



Gladkov síce svojho času prisľúbil, že zaobstará a rozdá zbrane príslušníkom územnej domobrany, ale v súčasnosti platná legislatíva mu to neumožňuje.



Ďalším dôvodom pre vznik takýchto polovojenských spoločností môže byť nedávna vzbura žoldnierov Vagnerovej skupiny, počas ktorej sa ukázala slabá pripravenosť ruských regiónov na obranu. Vagnerovcom totiž počas ich pochodu na Moskvu nekládla odpor žiadna z vojenských posádok, konštatovala RFE/RL.



Po začatí mobilizácie sa v jednotlivých regiónoch vytvárali tzv. dobrovoľnícke jednotky, do ktorých vstupovali muži podliehajúci mobilizácii. Vybavenie potrebné na front im zväčša nakupovali úrady z regionálnych rozpočtov. Nešlo však o teritoriálnu obranu - tieto jednotky boli posielané priamo na front na Ukrajine, dodala RFE/RL.