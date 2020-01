Ruskí hackeri prenikli do spoločnosti Burisma z ukrajinskej aféry

Boston 14. januára (TASR) - Americká spoločnosť Area 1, venujúca sa kybernetickej bezpečnosti, oznámila, že ruskí hackeri sa nabúrali do počítačov ukrajinskej plynárenskej spoločnosti Burisma, informovala v utorok agentúra AP. Burisma je zahrnutá v tzv. ukrajinskej afére amerického prezidenta Donalda Trumpa.



Hackeri boli údajne prepojený s ruskou vojenskou rozviedkou GRU, uviedla agentúra Interfax. Area 1 uviedla, že hackeri sa začiatkom novembra minulého roka pokúsili získať prihlasovacie údaje zamestnancov ukrajinskej spoločnosti plynárenskej spoločnosti Burisma.



Hunter Biden, syn bývalého viceprezidenta USA a kandidáta na nomináciu Demokratickej strany do prezidentských volieb Joea Bidena, bol v minulosti členom správnej rady spoločnosti Burisma.



Zo správy, ktorú Area 1 zverejnila, nebolo jasné, čo bolo cieľom hackerov a čo získali. Načasovanie ich operácie však podľa AP naznačuje, že ruskí agenti mohli hľadať materiál, ktorý by mohol uškodiť Bidenovcom.



Americká Snemovňa reprezentantov schválila v novembri 2019 ústavnú žalobu (impeachment) na prezidenta Donalda Trumpa, pričom ho v dvoch bodoch obvinila zo zneužitia právomocí a marenia vyšetrovania vedeného Kongresom.



Podanie žaloby súvisí s obvineniami, že Trump zastavil americkú vojenskú pomoc Ukrajine, aby ju donútil spustiť vyšetrovanie proti jeho možnému rivalovi v budúcoročných prezidentských voľbách Joeovi Bidenovi a jeho synovi Hunterovi.