Ruskí hackeri chcú odcudziť údaje z vývoja koronavírusovej vakcíny

Londýn 16. júla (TASR) - Hackeri prepojení na ruské tajné služby sa pokúšajú ukradnúť informácie výskumným tímom, ktoré pracujú na vývoji vakcín voči novému koronavírusu. Uviedlo to vo štvrtok britské Národné centrum pre kybernetickú bezpečnosť (NCSC), podľa ktorého k rovnakému záveru dospeli aj úrady v USA a Kanade.



Terčom takýchto útokov sa podľa NCSC stali akademické a farmaceutické inštitúcie v Británii, Kanade a USA pracujúce na výskume a vývoji vakcín voči koronavírusu.



Podľa britských expertov sa o odcudzenie vedeckých informácií pokúšajú hackeri zo skupiny známej pod označením APT29 alebo Cozy Bear, ktorí podľa NCSC "takmer určite" vyvíjajú svoju činnosť v rámci ruských tajných služieb.



Útoky hackerov na inštitúcie zaoberajúce sa výskumov a vývojom vakcín sú podľa britských expertov na kybernetickú bezpečnosť vytrvalé a stále pokračujú.



Hackeri sa podľa všetkého pokúšajú len o krádež intelektuálneho vlastníctva a nejde im o narušenie výskumných aktivít.



Z oznámenia NCSC, ktoré bolo koordinované s úradmi v USA a Kanade, nebolo jasné, či sa im už nejaké informácie podarilo odcudziť, ani to, či príslušné aktivity hackerov prebiehajú s vedomím Kremľa.



Hackerská skupina Cozy Bear sa podľa Washingtonu podieľala napríklad na útoku na počítačovú sieť americkej Demokratickej strany pred prezidentskými voľbami v USA v roku 2016.



Spojené štáty už niekoľko týždňov vznášajú podobné obvinenia aj voči Číne. Riaditeľ amerického Federálneho vyšetrovacieho úradu (FBI) Chris Wray minulý týždeň vyhlásil, že sa Čína snaží preniknúť do sietí zdravotníckych, farmaceutických a akademických inštitúcií v USA s cieľom odcudziť informácie týkajúce sa vývoja vakcín voči ochoreniu COVID-19, ktoré vyvoláva nový koronavírus.