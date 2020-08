Ruskí hackeri sa údajne dostali k výsledkom rokovaní Británie a USA

Londýn 3. augusta (TASR) - Ruskí hackeri údajne odcudzili tajné dokumenty týkajúce sa obchodných rokovaní medzi Britániou a Spojenými štátmi. Dokumenty sa nachádzali v e-mailovej schránke bývalého britského ministra medzinárodného obchodu Liama Foxa. Informovala o tom v pondelok agentúra Reuters.



Podľa agentúry hackeri prenikli do Foxovej e-mailovej schránky viackrát, a to medzi 12. júlom a 2. októbrom 2019, teda pred predčasnými parlamentnými voľbami, ktoré sa konali 12. decembra.



Nemenované zdroje odmietli pre Reuters uviesť, ktorá skupina je za hackerský útok zodpovedná. Trvali však na tom, že útok mal "punc štátom podporovanej operácie".



"Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie spôsobu, akým boli dokumenty získané, by v tejto chvíli nebolo vhodné záležitosť ďalej komentovať," uviedol hovorca britskej vlády.