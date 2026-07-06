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Ruskí hackeri údajne ukradli údaje predstaviteľov britskej vlády
Hackeri zneužili slabiny v bezpečnostnom systéme a použili už predtým ukradnuté údaje na obídenie bariér chrániacich kritickú infraštruktúru, napísali britské noviny.
Autor TASR
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Londýn 6. júla (TASR) - Ruskí hackeri ukradli prihlasovacie údaje predstaviteľov bristkej vlády a dostali sa do ich e-mailových účtov. S odvolaním sa na briský denník The Telegraph o tom v nedeľu informovala agentúra DPA, píše TASR.
Hackeri zneužili slabiny v bezpečnostnom systéme a použili už predtým ukradnuté údaje na obídenie bariér chrániacich kritickú infraštruktúru, napísali britské noviny.
Kybernetický útok, ktorý údajne v nedeľu večer stále prebiehal, dostal podľa The Telegraph názov „FortiBleed“. Zapojenie ruskej vlády do operácie zatiaľ potvrdené nebolo.
Hackeri sa podľa denníka dostali k údajom zamestnancov ministerstva zahraničných vecí vyslaných do zahraničia a predstaviteľov samospráv v celom Spojenom kráľovstve.
Na zozname boli napríklad účty IT pracovníkov britských veľvyslanectiev v Thajsku a na Mauríciu, ako aj zamestnancov v stredoanglickom grófstve Derbyshire a londýnskej mestskej časti Waltham Forest.
Hackeri ukradli e-mailové adresy a heslá, ktoré sa podľa The Telegraph snažili predať na dark webe.
Hackeri zneužili slabiny v bezpečnostnom systéme a použili už predtým ukradnuté údaje na obídenie bariér chrániacich kritickú infraštruktúru, napísali britské noviny.
Kybernetický útok, ktorý údajne v nedeľu večer stále prebiehal, dostal podľa The Telegraph názov „FortiBleed“. Zapojenie ruskej vlády do operácie zatiaľ potvrdené nebolo.
Hackeri sa podľa denníka dostali k údajom zamestnancov ministerstva zahraničných vecí vyslaných do zahraničia a predstaviteľov samospráv v celom Spojenom kráľovstve.
Na zozname boli napríklad účty IT pracovníkov britských veľvyslanectiev v Thajsku a na Mauríciu, ako aj zamestnancov v stredoanglickom grófstve Derbyshire a londýnskej mestskej časti Waltham Forest.
Hackeri ukradli e-mailové adresy a heslá, ktoré sa podľa The Telegraph snažili predať na dark webe.