Ruskí hekeri sú podozriví z útoku na mailové kontá amerického rezortu

Washington 31. marca (TASR) – Počítačoví piráti – zrejme z Ruska - sú podľa americkej tlače podozriví, že vlani z e-mailových kont amerického ministerstva zahraničných vecí ukradli tisíce e-mailov. Časopis Politico, ktorý sa odvolal na dva zdroje v americkom Kongrese, napísal, že útočníci získali prístup k e-mailovým účtom kancelárie odboru pre Európu a Euráziu, ktorý sa venuje aj spojencov USA a záležitostiam NATO, ako aj odboru pre východnú Áziu a Tichomorie. Podľa tretieho zdroja, na ktorý sa nakontaktoval Politico, sa však nezdá, že by bolo došlo k prístupu k sieti s utajovanými informáciami.



Nateraz nie je jasné, či bola krádež e-mailov ministerstva zahraničných vecí súčasťou špionážnej kampane SolarWinds, v ktorej hekeri prenikli do počítačových sietí federálneho a súkromného sektora využitím softvéru vyvinutého IT spoločnosťou SolarWinds a používaného v celej administratíve i v súkromnom sektore. Tento softvér používa aj ministerstvo zahraničných vecí, napísal denník The Washington Post. Spojené štáty z tohto útoku podozrievajú ruských hekerov.



Krádež e-mailov z ministerstva zahraničných vecí podľa Politico naznačuje, že hekeri mali prístup k väčšiemu množstvu materiálov americkej vlády, než bolo doteraz verejnosti známe.



Tento hekerský útok podľa magazínu Politico súčasne vyvoláva otázky týkajúce sa postupov kybernetickej bezpečnosti rezortu zahraničných vecí: ide totiž už o druhý prípad za menej ako desať rokov, keď je známe, že hekeri – a panuje podozrenie, že ruskí - napadli e-mailové servery tohto rezortu. K prieniku do sietí ministerstva zahraničných vecí a počítačov Bieleho domu došlo totiž aj v roku 2015. Pandémia infekčnej choroby COVID-19 riziko počítačových útokov ešte zvýšila, pretože veľa federálnych zamestnancov pracuje z domu na menej bezpečných systémoch.



Hovorca ruského veľvyslanectva vo Washingtone bezprostredne nereagoval na žiadosť o vyjadrenie ku kauze, uviedol Politico.



Spravodajská komunita verejne obvinila Kremeľ, že stojí za počítačovým útokom na SolarWinds, ktorý sa minulý rok zameral na najmenej deväť federálnych agentúr a desiatky súkromných spoločností. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov vlani v decembri poprel, že by za hekerský útok bolo zodpovedné Rusko. Všetky obvinenia pritom označil za ničím "nepodložené".



Administratíva prezidenta USA Joea Bidena medzičasom zverejnila len veľmi málo informácií o rozsahu hekerského útoku na SolarWinds – momentálne stále zápasí s tým, ako zmierniť jeho dôsledky. Možné nástroje na reakciu na prípadné podobné ohrozenie má v gescii zástupkyňa poradcu amerického prezidenta pre národnú bezpečnosť Anne Neubergerová.



Politico dodal, že Biely dom zatiaľ nevymenoval národného riaditeľa pre oblasť počítačovej bezpečnosti, ktorý by bol zodpovedný za koordináciu úsilia celej vlády pri prevencii prípadných ďalších počítačových útokov.



Krádeže a úniky e-mailovej komunikácie boli akoby stratégiou s cieľom zasiať rozpory - využité aj v mesiacoch pred prezidentskými voľbami v USA v roku 2016, pripomenul Politico.