Sineľščikov: Štatút veterána patrí aj účastníkom vpádu do bývalej ČSSR

Moskva 1. júna (TASR) - Účastníci okrúhleho stola, ktorý v Štátnej dume 30. mája organizovala frakcia komunistov, schválili vyhlásenie s výzvou k poslancom Štátnej dumy. Apelujú v ňom na poslancov, aby podporili návrh zákona o udelení štatútu veterána aj príslušníkom ozbrojených síl Sovietskeho zväzu vyslaných v auguste roku 1968 do Československa v rámci vojsk Varšavskej zmluvy.Ako sa uvádza v tlačovej správe zverejnenej na webovej stránke Komunistickej strany Ruskej federácie (KPRF), na diskusii sa zúčastnilo viac ako 60 ľudí, medzi nimi bolo aj 40 "" - účastníkov udalostí z roku 1968.Okrúhly stôl sa konal z iniciatívy poslanca Jurija Sineľščikova a zúčastnili sa na ňom zástupcovia všetkých parlamentných frakcií, členovia branného výboru, zástupcovia ministerstva zahraničných vecí a viacerých spoločenských organizácií.Sineľščikov vo svojom vystúpení uviedol, že účastníci operácie Dunaj, invázie vojsk Varšavskej zmluvy do Československa, konali v súlade so zákonom. Podľa neho to "".Komunistický poslanec ďalej poznamenal, že "" adresovanú Sovietskemu zväzu, aby "."Poslanec Sineľščikov, priamy účastník operácie Dunaj, pripomenul, že v Štátnej dume je návrh zákona, ktorý má uznať účastníkov vojensko-strategickej operácie Dunaj za veteránov vojenských operácií a poskytnúť im sociálne výhody v súlade s federálnym zákonom o veteránoch.Skoré prijatie navrhovaného zákona vo svojich vystúpeniach v rámci okrúhleho stola podporili aj prvý podpredseda branného výboru Štátnej dumy Alexandr Šerin z frakcie Liberálnodemokratickej strany Ruska (LDPR) a člen výboru pre bezpečnosť a boj proti korupcii Nikolaj Ryžak z frakcie Spravodlivé Rusko.