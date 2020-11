Ruskí kozmonauti vykonali po 18 mesiacoch prvý výstup z ISS

Moskva 18. novembra (TASR) - Ruskí kozmonauti Sergej Ryžikov a Sergej Kuď-Sverčkov v stredu uskutočnili výstup do vesmírnu z Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS), počas ktorého vykonávali práce spojené s údržbou základne a realizáciou vedeckých experimentov. Informovala o tom agentúra DPA.



Výstup by mal podľa ruskej vesmírnej agentúry Roskosmos trvať približne päť a pol hodiny. Jeho súčasťou sú aj prípravy na inštaláciu výskumného modulu, ktorý má byť na ISS doručený na budúci rok.



Viacúčelový modul bude obsahovať technológiu, ktorá umožňuje kozmonautom vykonávať určité úlohy z vnútra vesmírnej stanice bez toho, aby ju museli opustiť. Na jeho inštaláciu je naplánovaných približne 10 výstupov do otvoreného kozmu.



Ruskí kozmonauti naposledy uskutočnili pracovný výstup z ISS koncom mája 2019. Dvojica Oleg Kononenko a Alexej Ovčinin vtedy mala za úlohu odinštalovať panely s niektorými vedeckými experimentmi umiestnenými na vonkajšej časti stanice. Podarilo sa im tiež vyčistiť niekoľko okien a nainštalovať držadlá na uľahčenie výstupov.



Na ISS sa momentálne nachádza aj americká astronautka Kathleen Rubinsová a ďalší štyria astronauti, ktorí pricestovali na ISS začiatkom tohto týždňa v kozmickej kapsule Crew Dragon súkromnej spoločnosti SpaceX. Ide o astronautov NASA Michaela Hopkinsa, Victora Glovera a Shannona Walkera, ako aj Soičiho Nogučiho z japonskej vesmírnej agentúry JAXA. Ich misia s názvom Crew-1 bude trvať šesť mesiacov.