Ruskí lekári v liste pre Putina žiadajú prestať šikanovať Navaľného

Moskva/Praha 10. januára (TASR) — Skupina ruských lekárov adresovala prezidentovi Vladimirovi Putinovi otvorený list, v ktorom žiadajú prestať so šikanovaním a mučením odsúdeného opozičného politika Alexeja Navaľného a poskytnúť mu nevyhnutnú zdravotnú starostlivosť. Ako v utorok informovala stanica Rádio Sloboda (RFE/RL), lekári svoj list zverejnili na Facebooku a vyzvali predstaviteľov lekárskej komunity v Rusku, aby sa k nim pripojili.



V liste, ktorý podpísalo 39 lekárov, sa uvádza, že zdravotný stav Navaľného sa zhoršuje a že neochota vedenia väznice, kde si odpykáva trest, podávať mu lieky ohrozuje jeho život.



Otvorený list lekárov bol zverejnený deň po tom, ako sa objavila správa, že Navaľnyj je opäť v trestnej cele — už desiatykrát od augusta 2022.



"Z lekárskeho hľadiska je zrejmé, že Alexej Navaľnyj nedostáva lekársku pomoc na požadovanej úrovni a jeho umiestnenie na samotke zhoršuje jeho zdravotný stav," píše sa v liste.



Podľa neho Navaľnyj musí byť vyšetrený lekármi zo zdravotníckych zariadení mimo trestaneckej kolónie a v prípade potreby prevezený na liečbu do bežnej nemocnice.



Navaľného advokát Vadim Kobzev v utorok uviedol, že jeho klient v súčasnosti potrebuje lekársku pomoc, pretože kašle a má horúčku.



Navaľnyj si vo väznici IK-6 vo Vladimírskej oblasti, vzdialenej približne 260 kilometrov východne od Moskvy, odpykáva dva tresty: za porušenie pravidiel podmienečného trestu a za spreneveru.



Ruské úrady ho zatkli v januári roku 2021 po návrate do Moskvy z Nemecka, kde sa v lete roku 2020 liečil z otravy jedom, ktorý európske laboratóriá identifikovali ako nervovoparalytickú látku sovietskeho typu. Navaľnyj z útoku obvinil Putina, čo však Kremeľ poprel.



Navaľnyj bol následne odsúdený na dva a pol roka väzenia za porušenie podmienok predchádzajúceho podmienečného prepustenia, ktorého sa údajne dopustil počas rekonvalescencie v zahraničí. Už pôvodný rozsudok bol Navaľného prívržencami vo všeobecnosti považovaný za nespravodlivý a vynesený na záver procesu v politicky motivovanom prípade.



V marci minulého roka bol Navaľnyj v inom prípade odsúdený na deväť rokov väzenia za spreneveru a pohŕdanie súdom. On i jeho podporovatelia považujú aj tento súdny proces za politicky motivovaný.