Ruskí lobisti majú zákaz vstupu do hlavných inštitúcií EÚ

Brusel 23. júna (TASR) - Tri hlavné inštitúcie Európskej únie zakázali prístup do svojich sídiel pre lobistov ruských firiem v Bruseli. Možnosť, na ktorú už v stredu upozornil týždenník Politico, sa podľa tlačovej agentúry AFP nakoniec stala realitou, informuje spravodajca TASR.



Zákaz vstupu do euroinštitúcií pre lobistov ruských firiem – napríklad predstaviteľov spoločnosti Gazprom, Lukoil, Rosatom či Rusal – prichádza ako dodatočné opatrenie k šiestim doterajším balíkom sankcií EÚ voči Rusku zavedených po začatí ruskej agresie voči Ukrajine. Vyplýva to priamo zo šiesteho sankčného balíka EÚ, ktorý zakazuje akékoľvek poradenské služby v oblasti podnikania a vzťahov s verejnosťou.



Na zákaze vstupu ruských lobistov do euroinštitúcií sa jednomyseľne zhodli aj veľvyslanci členských štátov pri EÚ (COREPER) 15. júna.



Lobisti ruských spoločností majú zákaz vstupu do Európskeho parlamentu (EP), ktorý s touto iniciatívou prišiel ako prvý, do Európskej komisie i Európskej rady.



Predsedníčka EP Roberta Metsolová už začiatkom júna oznámila, že zástupcovia ruských spoločností už nemôžu vstupovať do budov Európskeho parlamentu v Bruseli, Štrasburgu či Luxemburgu. "Nesmieme im nechať priestor na šírenie ich propagandy a falošných a toxických príbehov o invázii na Ukrajinu," vysvetlila Metsolová.



Príklad europarlamentu nasledovali potom aj Rada EÚ (zasadnutia ministrov členských štátov) a Európska komisia, ktoré rovnako nariadili neprijímať osoby šíriace ruské záujmy.



Agentúra AFP upozornila, že informáciu o zákaze vstupu ruských lobistov do eurokomisie a do budovy Európskej rady, kde prebiehajú summity EÚ a stretnutia ministrov, potvrdili predstavitelia týchto inštitúcií vo štvrtok ráno, krátko pred začatím dvojdňového summitu, ktorý je venovaný aj poskytnutiu ďalšej pomoci Ukrajine a udeleniu štatútu kandidátskej krajiny.



Rozhodnutie je zamerané na všetkých zástupcov ruských záujmových skupín zaregistrovaných v registri transparentnosti EÚ. Prístup do budov inštitúcií EÚ im dovoľuje stretávať sa s európskymi komisármi, ich spolupracovníkmi a europoslancami.



Register transparentnosti EÚ je databázou organizácií, spoločností a záujmových skupín, ktoré sa snažia ovplyvňovať európsky legislatívny proces a implementáciu politiky európskych inštitúcií. Európska komisia v tejto súvislosti pripomína, že prostredníctvom registra eviduje, aké záujmy chcú lobisti presadzovať, s kým sa stretávajú a aký rozpočet majú na to vyčlenený.



Týždenník Politico však upozornil, že niektoré občianske organizácie tvrdia, že zákaz vstupu ruských lobistov do euroinštitúcií nezachádza dostatočne ďaleko. Organizácia Greenpeace napríklad tvrdí, že zástupcovia firiem ako Gazprom, Lukoil a Rosatom stále majú prístup k europoslancom prostredníctvom členstva vo veľkých priemyselných združeniach EÚ a sponzorovaním rôznych podujatí.