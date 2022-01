Ruskí mierotvorcovia sa vracajú z Kazachstanu na palube 18 lietadiel

Moskva 16. januára (TASR) - Celkovo 18 vojenských lietadiel ruských vzdušných síl odštartovalo v nedeľu z najväčšieho kazašského mesta Alma-Ata.



Stalo sa tak v nedeľu, pričom na palube lietadiel boli ruskí mierotvorcovia, oznámilo ruské ministerstvo obrany, z ktorého vyhlásenia cituje tlačová agentúra AFP.



"Vojenské dopravné lietadlá dnes po splnení mierových úloh naďalej dodávajú podporu letisku Čkalovskij a vybavenie jednotiek ruských vzdušných síl," uviedlo ministerstvo vo vyhlásení.



Pred odletom na letisko Almaty v Kazašskej republike Ruské mierové jednotky naložili vojenskú techniku do lietadiel.



Demonštrácie vypukli v niekoľkých kazašských mestách, čo eskalovalo do masových pochodov. Protesty sa následne zvrhli na násilné pochody. V niekoľkých mestách došlo k vyplieneniu vládnych budov. Následné násilnosti si vyžiadali tisíce zranených a hlásené sú aj úmrtia.



Kazašský prezident Kasym-Žomart Tokajev uviedol, že sily postsovietskych bezpečnostných blokov zohrali kľúčovú úlohu pri stabilizácii situácie v Kazachstane a ich misiu označil za úspešnú.



ODKB začala 13. januára sťahovať svoj mierový kontingent z tejto stredoázijskej republiky. Všetky mierové jednotky ODKB sa majú vrátiť na svoje domovské základne do 19. januára.