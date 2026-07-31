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Ruskí mobilní operátori zrušili poplatky za dáta v aplikácií Maxe
Od 1. augusta budú pre predplatiteľov operátorov MTS, MegaFon, Beeline a T2 bezplatné hlasové hovory, správy, prenos súborov a ďalšie digitálne služby v rámci služby Max.
Autor TASR
Moskva 31. júla (TASR) - Hlavní mobilní operátori v Rusku sa dohodli na nulovej sadzbe za používanie dát v aplikácii Max, oznámila v piatok spoločnosť VK ako hlavný vývojár aplikácie. Ide o najnovší krok v snahe nasmerovať ruských používateľov na štátom schválenú platformu a odkloniť ich od zahraničných aplikácií, píše TASR podľa denníka The Moscow Times.
Od 1. augusta budú pre predplatiteľov operátorov MTS, MegaFon, Beeline a T2 bezplatné hlasové hovory, správy, prenos súborov a ďalšie digitálne služby v rámci služby Max.
Oznámenie nasleduje po sankciách EÚ voči VK za vývoj Kremľom presadzovanej platformy Max. Podľa Bruselu na vývoj aplikácie a „rozsiahle“ možnosti sledovania komunikácie v nej „dohliadala“ ruská bezpečnostná služba FSB. Spoločnosti Apple a Google v súlade so sankciami odstránili aplikácie VK a Max zo svojich obchodov.
Generálny riaditeľ spoločnosti Beeline Sergej Anochin uviedol, že dohoda bola uzavretá vzhľadom na úlohu aplikácie Max ako „súčasti digitálnej infraštruktúry štátu“, informovali noviny Kommersant.
MegaFon uviedol, že cieľom operátorov je „spojiť svoje zdroje na vybudovanie jednotného digitálneho prostredia“.
Ruské úrady agresívne presadzujú používanie aplikácie Max od jej uvedenia na trh na jar 2025, povinne ho začleňujú do štátnych digitálnych služieb a vyžadujú jej predinštaláciu na všetkých smartfónoch predávaných v Rusku.
Podľa ruského nástroja pre mediálne publikum Mediascope má Max v súčasnosti takmer 70 miliónov denných aktívnych používateľov a v máji a júni prehol konkurenčný Telegram.
Od 1. augusta budú pre predplatiteľov operátorov MTS, MegaFon, Beeline a T2 bezplatné hlasové hovory, správy, prenos súborov a ďalšie digitálne služby v rámci služby Max.
Oznámenie nasleduje po sankciách EÚ voči VK za vývoj Kremľom presadzovanej platformy Max. Podľa Bruselu na vývoj aplikácie a „rozsiahle“ možnosti sledovania komunikácie v nej „dohliadala“ ruská bezpečnostná služba FSB. Spoločnosti Apple a Google v súlade so sankciami odstránili aplikácie VK a Max zo svojich obchodov.
Generálny riaditeľ spoločnosti Beeline Sergej Anochin uviedol, že dohoda bola uzavretá vzhľadom na úlohu aplikácie Max ako „súčasti digitálnej infraštruktúry štátu“, informovali noviny Kommersant.
MegaFon uviedol, že cieľom operátorov je „spojiť svoje zdroje na vybudovanie jednotného digitálneho prostredia“.
Ruské úrady agresívne presadzujú používanie aplikácie Max od jej uvedenia na trh na jar 2025, povinne ho začleňujú do štátnych digitálnych služieb a vyžadujú jej predinštaláciu na všetkých smartfónoch predávaných v Rusku.
Podľa ruského nástroja pre mediálne publikum Mediascope má Max v súčasnosti takmer 70 miliónov denných aktívnych používateľov a v máji a júni prehol konkurenčný Telegram.