Ruskí moslimovia varovali pred provokatérmi, vyzvali na zdržanlivosť

Moskva 30. októbra (TASR) - Ústredná duchovná správa moslimov Ruska (CDUMR) vyzvala veriacich v Rusku a v susedných krajinách, aby dodržiavali zásady mierového spolunažívania rôznych náboženstiev a držali sa ďalej od provokatérov, a to v súvislosti so situáciou vo Francúzsku. Informovala o tom v piatok agentúra TASS.uvádza CDUMR. V správe zároveň vyzvala veriacich, aby sa správali pokojne, aby veci riešili s chladnou hlavou.Páchateľom štvrtkového útoku nožom v Bazilike Matky Božej v juhofrancúzskom meste Nice je občan Tuniska, ktorý sa dostal do krajiny z Talianska. Šéf francúzskej protiteroristickej prokuratúry Jean-Francois Ricard vo štvrtok povedal, že muž narodený v roku 1999 pricestoval na taliansky ostrov Lampedusa 20. septembra a 9. októbra odcestoval do Paríža. Tieto informácie o pochádzajú z dokumentu talianskeho Červeného kríža, uviedol Ricard. Útočníka podľa neho polícia ťažko zranila a nachádza sa v nemocnici.Agentúra AFP s odvolaním sa na zdroje blízke vyšetrovaniu vo štvrtok uviedla, že páchateľom je 21-ročný Tunisan, ktorý pricestoval do Európy len pred niekoľkými týždňami. Podľa AFP Tunisan, identifikovaný ako Bráhím Awsáwí, dorazil koncom septembra na taliansky ostrov Lampedusa, kde ho úrady umiestnili do karantény a neskôr prepustili s tým, že musí opustiť talianske územie. Do Francúzska pricestoval začiatkom októbra.Ricard hovoril aj o detailoch útoku v bazilike, v ktorej vnútri útočník zabil ženu a muža - podľa médií správcu kostola. Šesťdesiatročná žena, ktorej telo našli pri vstupe do chrámu, utrpela, povedal prokurátor. Muž vo veku 55 rokov podľa neho tiež zomrel v dôsledku hlbokých rezných rán na krku.Treťou obeťou je 44-ročná žena, ktorú útočník niekoľkokrát bodol. Žene sa podarilo utiecť a skryť sa v neďalekom bare, zraneniam však neskôr podľahla.Páchateľ podľa starostu Nice vykrikoval(Alah je veľký). Polícia ho po útoku postrelila a zadržala.Podľa prokurátora tohto muža spravodajské služby ako možnú hrozbu nesledovali.V piatok 16. októbra v meste Conflans-Sainte-Honorine v metropolitnej oblasti Paríža zavraždil čečenský moslim francúzskeho učiteľa Samuela Patyho. Predpokladá sa, že motívom útoku bolo to, že v rámci seminára o slobode prejavu ukazoval študentom známe karikatúry proroka Mohameda, ktoré vyšli v satirickom časopise Charlie Hebdo. Moslimovia veria, že akékoľvek zobrazovanie proroka Mohameda je rúhaním.