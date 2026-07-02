< sekcia Zahraničie
Ruskí náborári do armády zneužili obrázok Navaľného
Ako prvý na to upozornil nezávislý novinár Oleg Kašin. Inzerát bol už medzičasom vymazaný.
Autor TASR
Moskva 2. júla (TASR) - Náborári do ruskej armády zneužili podobizeň zosnulého opozičného lídra Alexeja Navaľného v reklame na vojenskú službu, ktorá sa objavila na sociálnej sieti VKontakte. TASR o tom píše podľa denníka Novaja Gazeta Europe.
Inzerát sa prvýkrát objavil 4. apríla v skupine s názvom „Zmluva pre špeciálnu vojenskú operáciu - Nábor do tylu - Kaliningrad“. Ako prvý na to upozornil nezávislý novinár Oleg Kašin. Inzerát bol už medzičasom vymazaný.
Baner obsahoval webovú stránku organizácie „Vlasť hrdinov“, ktorá verbuje do ruskej armády. Ponúkal sedem miliónov rubľov (79.383 eur) za rok vojenskej služby s tým, že táto suma by stačila na kúpu bytu v Kaliningrade. Dva obrázky muža s tvárou Navaľného vygenerovala umelá inteligencia: jeden ho zobrazoval oblečeného v ruskej uniforme a so so zbraňou v ruke pred horiacim tankom s nemeckým trámovým krížom (Balkenkreuz), na druhom sa usmieva držiac kľúče od bytu.
Novinári z nezávislého média Agentstvo poslali správu na číslo uvedené v reklame s otázkou o použití Navaľného podobizne. Dostali odpoveď, že „samozrejme, že by tam nemala byť, ale zjavne sa niečo pokazilo s plánom nášho marketingového pracovníka“.
Portál Vot Tak zistil, že „Vlasť hrdinov“ sídli v Rostove nad Donom na rovnakej adrese ako regionálna vláda a regionálne oddelenie pre kozácke záležitosti a kadetské vzdelávacie inštitúcie.
Ruské súdy už za zverejňovanie fotografií Navaľného na internete potrestali viacerých ľudí vrátane člena liberálnej strany Jabloko alebo provojnového blogera. Jeho obrázky úrady považovali za „extrémistický symbol“, hoci petrohradský právnik Alexej Kalugin v novembri 2025 zverejnil na svojom telegramovom kanáli odpovede ruského ministerstva spravodlivosti a ministerstva vnútra. Podľa nich „obrázok občana Alexeja Anatolieviča Navaľného“ nebol zaradený na „federálny zoznam extrémistických materiálov“.
Inzerát sa prvýkrát objavil 4. apríla v skupine s názvom „Zmluva pre špeciálnu vojenskú operáciu - Nábor do tylu - Kaliningrad“. Ako prvý na to upozornil nezávislý novinár Oleg Kašin. Inzerát bol už medzičasom vymazaný.
Baner obsahoval webovú stránku organizácie „Vlasť hrdinov“, ktorá verbuje do ruskej armády. Ponúkal sedem miliónov rubľov (79.383 eur) za rok vojenskej služby s tým, že táto suma by stačila na kúpu bytu v Kaliningrade. Dva obrázky muža s tvárou Navaľného vygenerovala umelá inteligencia: jeden ho zobrazoval oblečeného v ruskej uniforme a so so zbraňou v ruke pred horiacim tankom s nemeckým trámovým krížom (Balkenkreuz), na druhom sa usmieva držiac kľúče od bytu.
Novinári z nezávislého média Agentstvo poslali správu na číslo uvedené v reklame s otázkou o použití Navaľného podobizne. Dostali odpoveď, že „samozrejme, že by tam nemala byť, ale zjavne sa niečo pokazilo s plánom nášho marketingového pracovníka“.
Portál Vot Tak zistil, že „Vlasť hrdinov“ sídli v Rostove nad Donom na rovnakej adrese ako regionálna vláda a regionálne oddelenie pre kozácke záležitosti a kadetské vzdelávacie inštitúcie.
Ruské súdy už za zverejňovanie fotografií Navaľného na internete potrestali viacerých ľudí vrátane člena liberálnej strany Jabloko alebo provojnového blogera. Jeho obrázky úrady považovali za „extrémistický symbol“, hoci petrohradský právnik Alexej Kalugin v novembri 2025 zverejnil na svojom telegramovom kanáli odpovede ruského ministerstva spravodlivosti a ministerstva vnútra. Podľa nich „obrázok občana Alexeja Anatolieviča Navaľného“ nebol zaradený na „federálny zoznam extrémistických materiálov“.