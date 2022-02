Ruskí občania v Donbase si podávajú prihlášku do Jednotného Ruska

Doneck 1. februára (TASR) - Približne 16.000 obyvateľov samozvanej Doneckej aj Luhanskej ľudovej republiky na východe Ukrajiny, ktorí majú ruské občianstvo, si podalo žiadosť o členstvo v ruskej vládnucej politickej strane Jednotné Rusko.



Oznámil to Viktor Vodolackij, prvý podpredseda výboru ruskej Štátnej dumy (dolnej komory parlamentu) pre komunikáciu s krajanmi. V utorok ho citovala ruská štátna tlačová agentúra TASS.



Separatistickú Doneckú ľudovú republiku (DĽR) a Luhanskú ľudovú republiku (LĽR), ktoré sa nachádzajú vo východoukrajinskom regióne Donbas, neuznáva žiadny člen OSN. Títo separatisti, podporovaní Ruskom, vedú s Kyjevom konflikt, ktorý si od roku 2014 vyžiadal vyše 13.000 životov.



"Obyvatelia Donbasu sa chcú zúčastňovať na ruskom politickom živote," povedal Vodolackij s tým, že "obrovský počet" prihlášok bol odovzdaný v rostovskej pobočke strany Jednotné Rusko.



Vodolackij tiež oznámil, že v najbližších dňoch podnikne pracovnú cestu do LĽR, ktorá dostane 860 straníckych členských preukazov, čím sa tam zvýši počet členov strany na približne 1000.



Jednotné Rusko už predtým zjednodušilo prijímaciu procedúru pre obyvateľov Donbasu s ruským občianstvom – teraz sa takéto prihlášky prijímajú okamžite, bez šesťmesačného štatútu podporovateľa.



Strana Jednotné Rusko začala prijímať prihlášky v DĽR a LĽR vlani v polovici júla. Koncom novembra dostalo stranícke preukazy prvých sto ruských občanov žijúcich v Donbase, píše agentúra TASS.



Ruský prezident Vladimir Putin podpísal 24. apríla dekrét, ktorý umožňuje obyvateľom Donbasu získať ruské občianstvo zjednodušenou procedúrou. O rok neskôr Putin zrušil štátny poplatok za vydanie ruského pasu. V septembri 2021 mohli obyvatelia Donbasu s ruským občianstvom prvýkrát voliť v ruských parlamentných voľbách, dodáva TASS.



Agentúra AP v sobotu informovala, že Vodolackij povzbudzuje obyvateľov oblastí ovládaných separatistickými povstalcami na východe Ukrajiny, aby vstúpili do ruskej armády. Je to znak, že Moskva sa stále snaží čo najviac tieto oblasti integrovať. Pritom Západ sa v súčasnosti obáva, že Rusko plánuje vpád na Ukrajinu. Popri jej hraniciach zhromaždilo viac ako 100.000 vojakov a zbrane.