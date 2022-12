Ruskí opoziční politici žiadajú vydanie výnosu o skončení mobilizácie

Londýn 6. decembra (TASR) - Ruskí opoziční politici apelujú na prezidenta Vladimira Putina, aby vydal výnos, ktorým by sa oficiálne ukončila tzv. čiastočná mobilizácia. Vyhlásená bola 21. septembra a v rámci nej boli do bojov na Ukrajine povolané tisíce záložníkov. Informoval o tom v utorok britský denník The Guardian a televízia Sky News.



Obe médiá pripomenuli, že ruské ministerstvo obrany v októbri oznámilo ukončenie odvodov v rámci mobilizácie, ale právni experti, aktivisti i médiá - zväčša pôsobiace v exile - upozorňujú, že právomoc ukončiť mobilizáciu má iba hlava štátu.



Kremeľ - podľa britských médií - uviedol, že Putin nepodpíše žiadny rozkaz tohto druhu, čo však reálne umožňuje nové vlny mobilizácie.



Autori listu Putinovi sa domnievajú, že absencia vyhlášky o ukončení čiastočnej mobilizácie "ovplyvňuje psychický stav spoločnosti a stáva sa zdrojom úzkosti v ruských rodinách a pracovných kolektívoch".



Opozičná politička zo zastupiteľstva Karelskej republiky na severe Ruska Emilija Slabunovová upozornila, že neexistencia formálneho výnosu o ukončení mobilizácie môže znamenať, že tým, ktorí už boli do armády povolaní, nedovolia odísť od svojej jednotky.



Aj vojenskí právnici pre agentúru Reuters potvrdili, že sa vyskytli najmenej dva prípady, keď velitelia odmietli prepustiť vojakov do civilu.



Podľa Slabunovovej odvolania proti týmto zamietnutiam nikam neviedli - súdy sa priklonili na stranu veliteľov.



Slabunovová vo svojej výzve uvádza, že koná v súlade so žiadosťami občanov, ktorí sa na ňu ako poslankyňu obrátili a žiadali, aby vo veci intervenovala.



Opozičná politička argumentuje, že neexistencia výnosu o ukončení mobilizácie "vytvára právnu neistotu" a "umožňuje vojenským veliteľom odoprieť občanom prepustenie zo služby".



Zdôraznila, že verejné vyhlásenia prezidenta, jeho hovorcu či ministra obrany, že "čiastočná mobilizácia je ukončená" nie sú normatívnymi aktmi, a preto nemajú právnu silu.



Podobné žiadosti ako Slabunovová dostali od občanov aj ďalší opoziční poslanci, a to v Moskovskej, Leningradskej, Pskovskej či Novgorodskej oblasti, dodal Reuters s tým, že všetci poslanci, na ktorých sa občania obrátili, sú členmi liberálnej opozičnej strany Jabloko.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov informoval, že Kremeľ zatiaľ nedostal výzvu podpísanú Slabunovovou a jej kolegyňou Innou Bolučevskou.



Ešte 1. novembra Peskov na brífingu v Kremli uviedol, že prezidentský dekrét o dokončení čiastočnej mobilizácie nie je potrebný. Na tomto stanovisku sa podľa jeho slov zhodli experti právneho oddelenia kancelárie ruského prezidenta.