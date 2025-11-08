< sekcia Zahraničie
Ruskí opoziční predstavitelia kritizovali vízové obmedzenia EÚ
Počet víz vydaných ruským občanom klesol v priebehu niekoľkých rokov zo štyroch miliónov na približne 500.000, uviedol hovorca EK.
Autor TASR
Moskva/Brusel 7. novembra (TASR) – Ruskí opoziční predstavitelia v exile kritizovali v piatok nové obmedzenia Európskej únie pre udeľovanie víz pre občanov Ruskej federácie. Podľa nich to nespravodlivo postihuje bežných ľudí, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.
„Rusko - to nie je len Kremeľ. Sú to milióny ľudí, ktorí chcú žiť vo svojej krajine,“ uviedol kritik Kremľa Michail Chodorkovskij, ktorí žije v Londýne. „Pre Západ je výhodnejšie uznať tento rozdiel a zachovať mosty pre budúci dialóg,“ napísal bývalý ropný magnát a politický väzeň na platforme Telegram.
Chodorkovskij doplnil, že vojna ruského prezidenta Vladimira Putina na Ukrajine poškodila vzťahy so Západom, no podľa jeho slov je dôležité udržiavať kontakty medzi ľuďmi a študentské a kultúrne výmeny by tak mali pokračovať.
EÚ v piatok oznámila, že sprísni predpisy pre ruských občanov žiadajúcich o víza. Väčšina z nich nebude môcť získavať víza na viacnásobný vstup do členských krajín a bude musieť o víza požiadať pri každej ceste. Umožní to častejšie a dôkladnejšie preverovanie žiadateľov s cieľom zmierniť potenciálne bezpečnostné riziko. Podľa Európskej komisie to „vyplýva z nevyprovokovanej a neopodstatnenej vojny Ruska proti Ukrajine vrátane zneužívania migrácie ako zbrane, sabotážnych činov a možného zneužitia víz“. Výnimky EÚ umožní v odôvodnených prípadoch, ako sú nezávislí novinári a obhajcovia ľudských práv.
Žanna Nemcovová, dcéra zavraždeného opozičného lídra Borisa Nemcova, tiež kritizovala blokovanie majetku státisícov Rusov v EÚ. Podľa nej nejde o vládnych predstaviteľov alebo miliardárov, ale bežných investorov, ktorí sú diskriminovaní len na základe toho, že majú ruský pas. Jej nadácia zverejnila analýzu a vyhlásila, že bude presadzovať zmeny.
Počet víz vydaných ruským občanom klesol v priebehu niekoľkých rokov zo štyroch miliónov na približne 500.000, uviedol hovorca EK. Stále pomerne vysoké čísla podnietili kritiku, že bohatí Rusi môžu naďalej chodiť na dovolenky v Európe, kým ľudia na Ukrajine zomierajú, napísala DPA.
EÚ nedávno rozhodla o obmedzení slobody pohybu ruských diplomatov a konzulárnych predstaviteľov a ich spolupracovníkov a rodinných príslušníkov z dôvodu obáv zo špionáže a šírenia dezinformácií. Od 25. januára budúceho roka budú musieť zaregistrovať svoje cesty medzi členskými štátmi Únie najmenej 24 hodín vopred v cieľovej a tranzitnej krajine, doplnila nemecká agentúra.
