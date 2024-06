Ruskí opozičníci Jašin a Kara-Murza sú v trestných celách

Moskva/Londýn 20. júna (TASR) - Ruských opozičných politikov Iľju Jašina a Vladimira Kara-Murzu, ktorí boli odsúdení na dlhé tresty straty slobody, premiestnili v ich väzniciach do ciel bunkového typu - jedného z dvoch najprísnejších väzenských režimov vo väzenských táboroch v Rusku. Informovali o tom stanice Rádio Sloboda (RFE/RL) a BBC.



Cela bunkového typu (PKT) je často označovaná za akési väzenie vo väzení - s ešte prísnejším režimom ako vo zvyšku väzenskej kolónie. Podmienky pobytu v PKT sú ľudskoprávnymi aktivistami označované za mučenie a za ohrozujúce zdravie i život.



Väzni v PKT sú oddelení od zvyšku odsúdencov: pracujú oddelene a oddelene od ostatných majú aj vychádzky, možnosť prijímať balíky je výrazne obmedzená a dlhé návštevy sú zakázané.



Legislatíva umožňuje, aby boli do PKT poslaní tzv. notorickí porušovatelia väzenského režimu najviac na šesť mesiacov. Zákony však neobmedzujú počet takýchto trestov ani interval medzi nimi.



Vladimir Kara-Murza, ktorý si odpykáva 25-ročný trest vo väzení v Omskej oblasti na Sibíri, bude v PKT šesť mesiacov, a to na základe rozhodnutia vedenia väzenského tábora.



Kara-Murzov advokát Vadim Prochorov vo svojom statuse na sociálnej sieti Facebook napísal, že jeho mandant sa dostal do PKT za to, že v blízkosti miesta, kam si mal položiť väzenskú čiapku, nemal niekoľko sekúnd ruky za chrbtom, ako to vyžaduje väzenský poriadok.



Jašin, ktorý si svoj trest za šírenie dezinformácií o ruskej armáde momentálne odpykáva v Smolenskej oblasti, označil svoj presun do PKT za politický nátlak.



Podľa Jašina ide o reakciu väzenských úradov - či vedenia krajiny - na jeho vyhlásenia počas súdnych pojednávaní, či na jeho listy z väzenia, ktoré sa šíria na sociálnych sieťach a médiách.



"To všetko zasiahne cieľ, zasiahne Putinovu juntu a inšpiruje ľudí," aby sa postavili proti politike Kremľa, dodal Jašin v statuse, ktorý sa objavil na jeho konte sociálnych sieťach spravovanom jeho spolupracovníkmi na slobode.



Jašin bol v roku 2022 odsúdený na osem a pol roka za šírenie takzvaných nepravdivých informácií o ruskej armáde podľa zákona, ktorý kriminalizuje kritiku ruskej vojenskej ofenzívy na Ukrajine.



Vladimir Kara-Murza je výrazným kritikom ruského režimu a jeho vojny proti Ukrajine, je známy aj ako novinár a politický komentátor. V roku 2024 mu udelili Pulitzerovu cenu, najprestížnejšie novinárske ocenenie v USA. V apríli 2023 ho súd v Rusku za údajnú vlastizradu odsúdil na 25 rokov väzenia.



Tento 42-ročný opozičný politik má ruské aj britské občianstvo. Keďže prežil najmenej dva pokusy o otrávenie, jeho manželka Jevgenija opakovane vyjadruje obavy o jeho život vo väzení. Tie vzrástli aj v súvislosti so smrťou lídra ruskej opozície Alexeja Navaľného.



Navaľnyj bol jedným z najvýraznejších kritikov Kremľa. Podľa ruských úradov zomrel v polovici februára v trestaneckej kolónii IK-3 za polárnym kruhom. Mal 47 rokov. Väzenská služba uviedla, že odsúdenému politikovi prišlo po vychádzke nevoľno a takmer okamžite stratil vedomie.