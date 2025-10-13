Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Ruskí opozičníci Kara-Murza a Jašin sú na zozname teroristov

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Novinár a historik Kara-Murza bol v roku 2023 odsúdený na 25 rokov väzenia s maximálnym stupňom stráženia za vlastizradu a údajné šírenie falošných informácií o ruskej armáde.

Autor TASR
Moskva 13. októbra (TASR) - Ruskí opoziční politici Vladimir Kara-Murza a Iľja Jašin, ktorí po svojom prepustení z väzenia žijú v exile, boli v Rusku zaradení na zoznam teroristov a extrémistov. S odvolaním sa na ruskú Federálnu službu pre finančný monitoring (Rosfinmonitoring) o tom v pondelok informovala agentúra TASS, píše TASR.

Okrem toho sa v pondelok objavila informácia, že ruské ministerstvo vnútra vyhlásilo po Kara-Murzovi pátranie. Dôvod jeho vyhlásenia nebol uvedený. Obaja politici sú v Rusku už dávnejšie zaradení na zoznam tzv. zahraničných agentov za kritiku vojny, ktorú Rusko vedie voči Ukrajine.

Novinár a historik Kara-Murza bol v roku 2023 odsúdený na 25 rokov väzenia s maximálnym stupňom stráženia za vlastizradu a údajné šírenie falošných informácií o ruskej armáde.

Kara-Murza a Jašin boli 1. augusta 2024 prepustení z väzenia v rámci rozsiahlej výmeny väzňov medzi Ruskom a niekoľkými západnými krajinami. Kara-Murza odvtedy žije aj s rodinou v zahraničí.

Spravodajský web Meduza informoval, že Kara-Murzovi v lete na ruskom veľvyslanectve vo Washingtone zamietli žiadosť o vydanie cestovného pasu. Ako dôvod uviedli, že ruské úrady mu obmedzili právo vycestovať z územia Ruskej federácie. Pátranie po Jašinovi vyhlásilo ruské ministerstvo vnútra ešte v decembri 2024, keď bolo proti nemu začaté konanie za neplnenie si povinností „zahraničného agenta“.

Jašin bol v roku 2022 odsúdený na 8,5 roka väzenia za údajné šírenie dezinformácií o ruskej armáde, keď na svojom kanáli na platforme YouTube citoval oficiálne vyhlásenia Moskvy o masakrách civilistov v ukrajinskom meste Buča v prvých týždňoch vojny rozpútanej Ruskom vo februári 2022.

Zákon nariaďuje, že každá fyzická i právnická osoba označená za zahraničného agenta sa k tomuto faktu musí verejne priznať. Médiá musia napríklad pri svojich článkoch uverejňovať vyhlásenie, že boli označené za zahraničných agentov. Podľa kritikov sa Kremeľ takto snaží tieto subjekty diskreditovať.
.

