Ruskí poslanci hlasovali za ratifikáciu obrannej zmluvy s KĽDR

Moskva 24. októbra (TASR) - Poslanci Štátnej dumy, dolnej komory ruského parlamentu, vo štvrtok jednomyseľne hlasovali za ratifikáciu obrannej zmluvy so Severnou Kóreou, ktorá stanovuje vzájomnú pomoc v prípade, že akákoľvek zo strán bude vystavená agresii. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Južná Kórea a Spojené štáty tvrdia, že KĽDR už vyslala do Ruska tisíce vojakov na výcvik a obávajú sa, že by mohli byť nasadení do bojov na Ukrajine. Kremeľ sa odmietol vyjadriť k týmto správam a tvrdí, že zmluva s KĽDR má jasný význam a jej znenie "nie je potrebné objasniť".



Poslanci Štátnej dumy hlasovali v pomere 397 k 0 za ratifikáciu zmluvy, ktorá bude následne poslaná na schválenie Rade federácie, hornej komore parlamentu.



Rusko a Severná Kórea sa podľa AFP od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu zblížili. Severokórejský vodca Kim Čong-un označil ruského prezidenta Vladimira Putina za najdrahšieho priateľa KĽDR. Západ si myslí, že Pchjongjang poskytuje Moskve zbrane, ktoré používa vo vojne na Ukrajine.



Putin a Kim Čong-un v júni v Pchjongjangu podpísali zmluvu o komplexnom strategickom partnerstve medzi oboma krajinami, pričom mnohé detaily tejto zmluvy ostávajú nejasné.