Ruskí poslanci navrhujú zákaz adopcie ruských detí

Moskva 1. augusta (TASR) – Ruskí poslanci predložili v pondelok návrh zákona, ktorý by zakázal adopcie ruských detí občanmi krajín považovaných Moskvou za "nepriateľské". TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a AFP.



"Posielať naše deti na výchovu do ’nepriateľských krajín’ je ranou pre budúcnosť krajiny," napísali autori návrhu. V prípade schválenia by rozšíril zákon z roku 2012, ktorý zakázal adoptovať ruské deti rodinám z USA.



Rusko rozšírilo zoznam tzv. nepriateľských krajín v reakcii na sankcie, ktoré proti nemu zaviedli v dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu z konca februára. Do zoznamu patria všetky členské štáty Európskej únie, ako aj Spojené štáty, Británia, Austrália, Kanada, Nový Zéland, Japonsko a Južná Kóreu.



V návrhu zákona zverejnenom Štátnou dumou sa uvádza, že zákaz adopcií by sa v budúcnosti mohol zrušiť pre občanov tých krajín, ktoré by prestali vykonávať "nepriateľské činy" voči Ruskej federácii.



Po prijatí zákona o zákaze adopcií americkými rodinami sa počet ruských detí, ktoré adoptovali zahraničné rodiny, výrazne znížil. Podľa štátnej tlačovej agentúry TASS to bolo 2604 detí v roku 2012, v roku 2019 už len 240, priblížila AFP.