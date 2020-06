Ruskí poslanci preverujú podozrenia zo zasahovania do diania v Rusku

Moskva 24. júna (TASR) - Ruský parlamentný výbor pre vyšetrovanie prípadov zasahovania do vnútorných záležitostí krajiny začala preverovať informácie o provokáciách, ktoré sú údajne iniciované z cudziny a naplánované na deň hlasovania o zmenách a doplnkoch do ruskej ústavy. Toto hlasovanie sa uskutoční 1. júla.



Ako v stredu podľa agentúry Interfax uviedol predseda tohto výboru Vasilij Piskariov, prvé údaje o identifikovaných prípadoch systematického šírenia dezinformácií už zaslal na posúdenie generálnej prokuratúre.



Tá ich podľa Piskariova posúdi z právneho hľadiska a zaujme stanovisko, či ide o aktivity v súlade s právnymi predpismi Ruskej federácie.



Piskariov ako zahraničné médiá, ktoré boli v minulosti známe svojimi propagandistickými materiálmi, uviedol rozhlasové stanice Hlas Ameriky a Deutsche Welle, ako aj Rádio Sloboda (RFE/RL) a jeho regionálne projekty v Rusku.



Poslanci Štátnej dumy podľa Piskariova "venujú osobitnú pozornosť materiálom v masmédiách a činnosti mimovládnych organizácií financovaných z rozpočtov zahraničných štátov" a "študujú aj informácie o provokáciách iniciovaných zo zahraničia a naplánovaných na deň volieb s účasťou absolventov zahraničných školení".



"Ide o systematické snahy o vonkajší vplyv na vnútorné záležitosti Ruska, o ovplyvňovanie vôle občanov našej krajiny, čo je neprijateľné a nemalo by zostať bez odpovede v súlade s existujúcimi právnymi predpismi," uviedol Piskariov.