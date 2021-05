Ruskí poslanci prijali návrh brániaci zvoleniu Navaľného stúpencov

Moskva 18. mája (TASR) - Poslanci Štátnej dumy, dolnej komory ruského parlamentu, v utorok v prvom čítaní schválili návrh zákona, ktorý zakazuje členom "extrémistických" organizácií stať sa zákonodarcami. Kritici namietajú, že je namierený proti stúpencom väzneného opozičného politika Alexeja Navaľného, ktorý je hlasným kritikom Kremľa, uviedla agentúra AFP.



Poslanci prijali návrh zákona v prvom čítaní pomerom hlasov 293 ku 45, pričom dvaja sa hlasovania zdržali.



Moskovská prokuratúra podala ešte v apríli žalobu na moskovský mestský súd, v ktorej žiada, aby Navaľným založené nadácie Fond boja proti korupcii (FBK) a Fond na ochranu práv občanov (FZPG), ako aj jeho štáby v regiónoch uznal za "teroristické a extrémistické" organizácie. Súdne pojednávanie v tejto veci je naplánované na 9. júna.



V takomto prípade by sa Navaľného nadácie a štáby i jeho stúpenci dostali na úroveň zakázaných organizácií, ako sú Islamský štát (IS) či al-Káida, pripomína AFP. Zároveň by ich členom mohli hroziť dlhé tresty odňatia slobody.



Navaľnyj a jeho spojenci tieto kroky odmietajú a označujú ich za pokus o potlačenie politickej opozície voči vládnucej strane Jednotné Rusko pred septembrovými parlamentnými voľbami.



Po prijatí novej legislatívy by mali lídri organizácií označovaných ruskými úradmi za extrémistické päť rokov zakázané kandidovať za poslancov.



Na členov takýchto organizácií a ľudí, ktorí ich finančne - alebo akýmkoľvek iným spôsobom - podporili, by sa vzťahoval trojročný zákaz kandidatúry do ruského parlamentu.



Z tohto dôvodu by sa zákon nevzťahoval len na popredných členov a aktivistov v Navaľného nadáciách, ale aj na desaťtisíce Rusov, ktorí ich prácu podporili finančnými darmi, píše AFP.



V Štátnej dume musí návrh zákona prejsť ešte dvoma čítaniami, následne o ňom bude rokovať horná komora ruského parlamentu - Rada federácie. Ako však konštatuje AFP, ide len o formálne hlasovania. Zákon nadobudne účinnosť až po tom, čo ho podpíše ruský prezident Vladimir Putin.