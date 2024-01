Ruskí poslanci rokujú o návrhu na zabavenie majetku za kritiku armády

Moskva 20. januára (TASR) - Ruskí poslanci začnú na budúci týždeň rokovať o návrhu zákona, ktorý počíta s konfiškáciou peňazí, majetku a ďalších cenností komukoľvek, koho usvedčia zo šírenia "falošných správ" o ruskej armáde. Povedal to v sobotu predseda dolnej komory ruského parlamentu (Štátnej dumy) Viačeslav Volodin, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Predmetný návrh má podľa ruských štátnych médií podporu všetkých veľkých parlamentných frakcií. Volodin priblížil, že poslancom Štátnej dumy bude predložený v pondelok. "Každý, kto sa pokúša zničiť a zradiť Rusko, by mal dostať trest, aký si zaslúži, a nahradiť tak svojím majetkom škody spôsobené krajine," napísal Volodin v príspevku na platforme Telegram.



Cieľom legislatívy je podľa jeho slov potrestať "darebákov", ktorí očierňujú Rusko a ruských vojakov či dôstojníkov slúžiacich "v špeciálnej vojenskej operácii", čo je termín, akým Rusko označuje svoju inváziu na Ukrajinu.



Moskva už krátko po svojom predvlaňajšom napadnutí Ukrajiny označila kritiku ruskej armády za nezákonnú. Odvtedy v tejto súvislosti zadržala tisíce ľudí. Už teraz hrozí v Rusku za šírenie údajne nepravdivých informácií o armáde previnilcom trest odňatia slobody až do výšky 15 rokov, pripomína AFP s tým, že tamojšie úrady takéto tresty využívajú na potláčanie akejkoľvek formy občianskeho nesúhlasu.



V súlade s platnými zákonmi sa tam za "nepravdivé" môžu považovať akékoľvek informácie o invázii na Ukrajinu, ktoré nepochádzajú z oficiálnych vládnych zdrojov, pričom za ich šírenie hrozí trestné stíhanie.