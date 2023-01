Ruskí poslanci si zrušili povinnosť preukazovať majetok

Moskva 25. januára (TASR) - Dolná komora ruského parlamentu, Štátna duma, v stredu odhlasovala návrh zákona, ktorý ruší povinnosť poslancov zverejňovať svoje výročné správy o príjme a majetku. Tento krok môže výrazne oslabiť transparentnosť, píše tlačová agentúra AFP.



Z oznámenia na webovej stránke Štátnej dumy vyplýva, že po 1. marci už nebude možné priradiť verejne dostupné vyhlásenia o majetku ku konkrétnym poslancom. Tí však budú naďalej každý rok povinní predložiť priznanie o príjmoch daňovým úradom a na základe týchto údajov informácií bude zverejnený akýsi "výpis", avšak so zachovaním ochrany osobných údajov. Uviedol to poslanec Pavel Krašeninnikov na webe Štátnej dumy.



Návrh zákona bol schválený v treťom a záverečnom čítaní v dolnej komore parlamentu. Ešte ho musí schváliť horná komora parlamentu, Rada federácie, a podpísať ho ruský prezident Vladimir Putin – to je však obvykle už len formalita.



"Fakticky sa vraciame k sovietskemu modelu boja proti korupcii, keď môžu konať len orgány činné v trestnom konaní," povedal politológ Alexej Makarkin pre denník Kommersant.



Putin vydal vlani v decembri dekrét, ktorým po dobu trvania takzvanej špeciálnej vojenskej operácie na Ukrajine zrušil povinnosť poslancov nahlasovať svoje príjmy a majetok.



Medzinárodná organizácia Transparency International (TI) zaradila Rusko na 136. miesto zo 180 krajín v Indexe vnímania korupcie za rok 2021.