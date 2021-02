Rusko urobilo ďalší krok k zvýšeniu pokút za nerešpektovanie polície

Moskva 9. februára (TASR) - Poslanci ruskej Štátnej dumy schválili v utorok v druhom čítaní návrh zákona, ktorým sa štvornásobne zvýšia pokuty za neuposlúchnutie polície počas protestných zhromaždení. Informovala o tom agentúra AFP.



Kým teraz za neuposlúchnutie orgánov činných v trestnom konaní hrozí počas protestu pokuta do výšky 1000 rubľov (11 eur), podľa novej zákonnej úpravy to bude 4000 rubľov (44 eur) a pri opakovanom porušení zákona až 20.000 rubľov (223 eur).



Návrh tohto zákona bol schválený v druhom z celkových troch čítaní práve v čase, keď Rusko zažíva nebývalú vlnu protivládnych protestov. Tie vypukli po zadržaní, vzatí do väzby a súdnom procese s kritikom Kremľa Alexejom Navaľným.



Zhromaždenia sa konali vo viac ako sto mestách Ruska a sprevádzali ich často brutálne zákroky polície, ktorá na nich zadržala viac ako 10.000 ľudí. Časť z nich bola potom za účasť na úradmi nepovolenom zhromaždení odsúdená na zaplatenie pokuty či krátkodobé tresty väzenia.



Návrh predmetného zákona predložil v novembri minulého roka poslanec za vládnu stranu Jednotné Rusko, ktorá má v parlamente drvivú väčšinu a podporuje prezidenta Vladimira Putina.



Jeho prvé čítanie bolo schválené v decembri, čo niektorých pozorovateľov podnietilo k úvahám, že ruská vláda sprísňuje zákony týkajúce sa protestov v súvislosti s parlamentnými voľbami, ktoré sa v Rusku uskutočnia na jeseň tohto roku.



Návrh zákona musí v Dume prejsť celkovo tromi čítaniami, potom sa ním bude zaoberať horná komora parlamentu - Rada federácie - a následne ho musí ešte podpísať prezident.



Začiatkom februára začal v Rusku platiť aj zákon, ktorý zaväzuje sociálne siete s viac ako 500.000 dennými používateľmi, aby zo svojich platforiem odstránili výzvy na účasť na úradmi nepovolených zhromaždeniach.



Minulý rok Duma predložila i návrhy zákonov, ktoré zakazujú na tzv. reťazové protesty jednotlivcov. Tie protivládni aktivisti veľmi často využívajú ako formu protestu, keďže sa na ne v Rusku nevzťahuje ohlasovacia povinnosť.