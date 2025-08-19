< sekcia Zahraničie
Medvedev sa vysmieval európskym lídrom po ich stretnutí v Bielom dome
Autor TASR
Moskva 19. augusta (TASR) - Niektorí ruskí politici sa vysmievali európskym lídrom po ich stretnutí v Bielom dome venovanom Ukrajine. Bývalý ruský prezident Dmitrij Medvedev označil „protiruskú a vojnovú“ koalíciu ochotných za neefektívnu a tvrdil, že „ďakovala a nadbiehala“ americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi, no neuspela. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Vo svojom príspevku na platforme X sa Medvedev vyjadril posmešne aj o ukrajinskom prezidentovi Volodymyrovi Zelenskom. „Otázkou je, akú melódiu bude kyjevský (zabávač) hrať o zárukách a územiach vo svojej krajine, keď si opäť oblečie zelenú vojenskú uniformu,“ vyhlásil v príspevku na X.
Na rokovaniach vo Washingtone sa zúčastnili americký prezident Donald Trump, Zelenskyj a európski predstavitelia vrátane nemeckého kancelára Friedricha Merza, francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, britského premiéra Keira Starmera, talianskej premiérky Giorgie Meloniovej, predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej a generálneho tajomníka NATO Marka Rutteho.
Európski lídri diskutovali o mierovom procese a zdôraznili, že Ukrajina musí získať silné bezpečnostné záruky. Trump navrhol stretnutie medzi Zelenským a ruským prezidentom Vladimírom Putinom, ktoré by mohlo potom pripraviť pôdu pre trojstranné stretnutie aj so šéfom Bieleho domu.
Predseda zahraničného výboru hornej komory ruského parlamentu Konstantin Kosačev na sociálnej sieti Telegram uviedol, že pod Trumpovým tlakom museli Ukrajina i Európania zmierniť svoj protiruský postoj. „Časy sa zmenili. Ani Kyjev a ani Brusel nemôžu za chrbtom Ameriky (útočiť) na Rusko,“ napísal. Poslanec Štátnej dumy Leonid Sluckij vyhlásil, že „Európa by mala nasledovať Putinovu výzvu a nezasahovať do rokovacieho procesu“.
The anti-Russian warmongering Coalition of the Willing failed to outplay @POTUS on his turf. Europe thanked & sucked up to him. The question is which tune the Kiev clown will play about guarantees & territories back home, once he’s put on his green military uniform again.— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) August 19, 2025
