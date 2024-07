Ruskí špióni priznali vinu v Slovinsku, môže dôjsť k výmene väzňov

Ľubľana 31. júla (TASR) - Manželský pár obžalovaný za špionáž pre Rusko sa priznal, v stredu to potvrdil okresný súd v Ľubľane, ktorý ich odsúdil na jeden rok a sedem mesiacov väzenia. Slovinské médiá uvádzajú, že odsúdený pár môže byť súčasťou výmeny väzňov medzi Ruskom, Bieloruskom a západnými krajinami. TASR informuje na základe správ agentúr STA a Reuters.



Okrem špionáže súd manželov odsúdil aj za falšovanie dokladov a okrem väzenie im na päť rokov zakázal vstup do Slovinska.



Muža a ženu s argentínskym občianstvom zadržali v decembri 2022 a odvtedy boli vo väzbe. V Slovinsku pôsobili pod falošnými menami Ludwig Gisch a Maria Rosa Mayer Munoz. Ich pravé mená sú Arťom Viktorovič Dulčev a Ana Valerevna Dulčeva. Denník Wall Street Journal uvádza, že obaja patria medzi elitných agentov zahraničnej rozviedky Ruskej federácie (SVR).



Ich primárnym cieľom v Slovinsku bola Agentúra Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER), ktorá sídli neďaleko ich bydliska v Ľubľane. Zo Slovinska podnikali výjazdy do Talianska, Chorvátska a ostatných štátov EÚ, kde odovzdávali pokyny z Moskvy ostatným ruským agentom.



Slovinská televízia N1 informovala, že odsúdení manželia si svoj trest v Slovinsku s najväčšou pravdepodobnosťou neodpykajú a budú súčasťou väčšej výmeny väzňov. STA pripomína, že v Rusku nie sú väznení žiadni slovinskí občania a odsúdených ruských špiónov preto slovinské úrady pravdepodobne vydajú do Ruska, ktoré prepustí zadržaných občanov iných západných krajín.



Súčasťou výmeny údajne bude americký novinár Evan Gershkovich, nemecký občan Rico Krieger, ktorého v Bielorusku odsúdili na trest smrti, kritik Kremľa Vladimir Kara-Murza a ďalší ruskí opoziční aktivisti, ktorých v uplynulých dňoch presunuli z ich väzníc na zatiaľ neznáme miesto.