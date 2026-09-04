< sekcia Zahraničie
Ruskí učitelia majú zlepšiť prístup vo vyučovaní
Celoštátny cyklus hodín ´Rozhovory o dôležitých veciach´ sa v ruských školách zaviedol od septembra 2022, ale nemá to byť klasický vyučovací predmet.
Autor TASR
Moskva 4. septembra (TASR) - Učitelia v ruských školách majú v novom školskom roku na hodinách ´Rozhovory o dôležitých veciach´ venovať pozornosť študentom, ktorí prejavujú „nedostatok pochopenia alebo nesúhlasu s hodnotovými systémami“, vyhýbajú sa diskusii o danej téme alebo kladú provokatívne otázky. Odporúčania na zlepšenie týchto hodín obsahujú nové metodické pokyny ministerstva školstva, píše TASR podľa denníka The Moscow Times.
Celoštátny cyklus hodín ´Rozhovory o dôležitých veciach´ sa v ruských školách zaviedol od septembra 2022, ale nemá to byť klasický vyučovací predmet. Bývajú v pondelok ráno ako mimoškolsko-výchovná aktivita s cieľom vytvárať občiansku identitu a ruský patriotizmus, pripomína denník. Preto sa na ne pozývajú aj miestni vojnoví veteráni z vojny na Ukrajine.
Podľa nových metodických pokynov majú učitelia po vyučovaní v dotazníkoch zaznamenať problémové situácie na hodine, analyzovať reakcie žiakov, ale aj to, ako sa ich podarilo vyriešiť. Majú si všímať tiež pasivitu žiakov. Školy musia dvakrát ročne robiť hodnotenie takto získaných výsledkov.
Konkrétne metódy a termíny si nezávisle určujú školy. Hodnotenie priebehu hodín môže robiť školský psychológ, zástupca riaditeľa pre výchovno-vzdelávaciu prácu a triedni učitelia.
Celoštátny cyklus hodín ´Rozhovory o dôležitých veciach´ sa v ruských školách zaviedol od septembra 2022, ale nemá to byť klasický vyučovací predmet. Bývajú v pondelok ráno ako mimoškolsko-výchovná aktivita s cieľom vytvárať občiansku identitu a ruský patriotizmus, pripomína denník. Preto sa na ne pozývajú aj miestni vojnoví veteráni z vojny na Ukrajine.
Podľa nových metodických pokynov majú učitelia po vyučovaní v dotazníkoch zaznamenať problémové situácie na hodine, analyzovať reakcie žiakov, ale aj to, ako sa ich podarilo vyriešiť. Majú si všímať tiež pasivitu žiakov. Školy musia dvakrát ročne robiť hodnotenie takto získaných výsledkov.
Konkrétne metódy a termíny si nezávisle určujú školy. Hodnotenie priebehu hodín môže robiť školský psychológ, zástupca riaditeľa pre výchovno-vzdelávaciu prácu a triedni učitelia.