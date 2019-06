Ruskí vedci odchytili medveďa, ktorý sa potuloval po Noriľsku

Podľa zoológov ide o medvedicu, ktorá sa do mesta dostala od brehov Karského mora, ktoré je časťou Severného ľadového oceánu.

Moskva 20. júna (TASR) - Ruskí vedci odchytili vyhladovaného ľadového medveďa, ktorý sa potuloval po priemyselnom meste Noriľsk na Sibíri, stovky kilometrov od svojho prirodzeného prostredia. Umiestnia ho do zoologickej záhrady, aby sa zotavil, informovala vo štvrtok agentúra AFP s odvolaním sa na úrady mesta.



Medvedicu - podľa odhadov starú asi jeden rok a vážiacu približne 200 kilogramov - už vyšetrili veterinári. V piatok ju plánujú previezť do zoo v sibírskom meste Krasnojarsk. Zdravotný stav zvieraťa totiž podľa nich neumožňuje, aby ho vypustili do voľnej prírody. Ako dodali, v Krasnojarsku medvedici poskytnú plné vyšetrenie a potrebnú zdravotnú starostlivosť.



Úrady v Noriľsku v utorok varovali miestnych obyvateľov pred medveďom, ktorý sa objavil v jednej z mestských štvrtí.



Anatolij Nikolajčuk, šéf miestneho úradu zaoberajúceho sa lovom zveri, pre agentúru TASS uviedol, že v oblasti Noriľska videli ľadového medveďa poslednýkrát pred viac ako 40 rokmi.



Ochrancovia životného prostredia tvrdia, že divokým zvieratám sa zmenšujú loviská. Ubúda ľad, keďže Arktída sa otepľuje, a niektoré zvieratá sa vydávajú na juh za potravou.