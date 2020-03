Ruskí vedci začali testovať vakcínu proti koronavírusu

Moskva 17. marca (TASR) - Ruskí vedci začali v utorok testovať prototypy vakcíny proti novému koronavírusu. Výsledky by mali byť známe do júna. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na vyhlásenie šéfa laboratória v Štátnom biotechnologickom inštitúte.



"Prototypy už sú na svete. Začíname s laboratórnym testovaním na zvieratách, aby sme zabezpečili účinnosť a bezpečnosť," uviedol Ilnaz Imatdinov pre ruskú televíznu stanicu Vesti Novosibirsk.



Dodal, že vedci v júli predstavia jeden alebo dva prototypy, ktoré ukážu najlepšie výsledky.



Vakcínu testujú aj v americkom Seattli, kde sa klinické skúšky začali v pondelok. Experimentálnu vakcínu dostala prvá účastníčka. Na približne šesť týždňov trvajúcej prvej fáze testovania sa zúčastní 45 zdravých dobrovoľníkov vo veku od 18 do 55 rokov, uviedol vo vyhlásení Národný inštitút zdravia (NIH).