Ruskí vojaci dostanú odmeny za zničenie techniky z krajín NATO

Moskva 16. júna (TASR) - Ruskí vojaci, ktorí zničili nemecké tanky Leopard a americké obrnené vozidlá používané ukrajinskou armádou, dostanú finančnú odmenu. Oznámilo to v piatok ruské ministerstvo obrany, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



Podľa rezortu to bude súčasťou širšieho balíka odmien, v rámci ktorého vyplatili individuálne bonusy od začiatku invázie na Ukrajinu už viac ako 10.000 príslušníkom ruskej armády.



Na základe správ od ruských poľných veliteľov sú v súčasnosti uskutočňované platby pre vojakov, ktorí zničili tanky Leopard ako aj ozbrojené bojové vozidlá vyrobené v Spojených štátoch a iných krajinách NATO, uviedol rezort obrany.



Ruský minister obrany Sergej Šojgu udelil v nedeľu vyznamenania Hrdina Ruska vojakom, ktorí zničili tanky Leopard a bojové vozidlá pechoty používané na Ukrajine.



Podľa ministerstva bolo do 31. mája odmenených 10.257 vojakov za zničenie vyše 16.000 kusov položiek z Ukrajiny a západného vojenského vybavenia.



Zničenie ozbrojeného vozidla nepriateľa je ohodnotené sumou 50.000 rubľov (asi 545 eur) a tank 100.000 rubľov (1090 eur). Vojenskí piloti a vojaci obsluhujúci systémy protivzdušnej obrany dostávajú za každé zničené ukrajinské lietadlo alebo vrtuľník 300.000 rubľov (asi 3270 eur). Rovnako sú ohodnotené aj zásahy raketových systémov Točka a HIMARS americkej výroby.