Ruskí vojaci sa zúčastňujú na taktických cvičeniach v Bielorusku

Moskva/Minsk 8. decembra (TASR) - Rusko vo štvrtok oznámilo, že jeho vojaci sa zúčastňujú na taktických cvičeniach v Bielorusku. TASR správu prevzala z agentúry Reuters, ktorá v tejto súvislosti pripomenula obavy, že by sa Bielorusko pod tlakom Moskvy mohlo začať viac angažovať vo vojne na Ukrajine.



Ruské ministerstvo obrany vo vyhlásení uviedlo, že "vojaci Západného vojenského okruhu... pokračujú v intenzívnom bojovom výcviku na strelniciach ozbrojených síl Bieloruskej republiky". Rezort obrany v Moskve dodal, že "bojové výcvikové akcie sa konajú počas dňa i noci".



"Vojaci strieľajú zo všetkých druhov ručných zbraní aj z mínometov, zdokonaľujú svoje zručnosti v riadení bojových vozidiel, absolvujú psychologické kurzy zamerané na zvládanie prekážok, študujú taktickú medicínu a ďalšie odbory," priblížilo ruské ministerstvo.



Videonahrávky, ktoré zverejnilo ministerstvo, zachytávajú ruských vojakov počas výcviku v zimnom výstroji pri tankoch, ako strieľajú z rozličných druhov zbraní vrátane diel.



Bielorusko je blízkym spojencom ruského prezidenta Vladimira Putina, ktorého podporuje aj v pokračujúcej invázii na Ukrajinu, okrem iného aj dodávkami zbraní. Ruskí vojaci zaútočili na začiatku vojny proti Ukrajine aj z bieloruského územia. Minsk sa do konfliktu zatiaľ priamo nezapojil, ani nevyslal na Ukrajinu svojich vojakov, ale opakovane sa objavujú obavy, že by tak pod tlakom Moskvy mohol urobiť.