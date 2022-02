Ruskí vojaci vyhodili do vzduchu priehradu, kvôli vode na Krym

Kyjev 26. februára (TASR) - Ruskí vojaci vyhodili do vzduchu priehradu, ktorú postavila Ukrajina na juhu v Chersonskej oblasti a ktorá v roku 2014 odrezala Ruskom anektovaný Krymský polostrov od zásob vody. V sobotu o tom informovala televízna stanica ruskej armády Zvezda, na ktorú sa odvolala nemecká tlačová agentúra DPA.



Priehrada odrezala dôležitý Severokrymský kanál od rieky Dneper - práve tento kanál privádzal vodu z Dnepra na polostrov Krym.



Ruskí výsadkári obsadili kanál po začatí útoku Ruska na Ukrajinu.



Krym bral do anektovania až 90 percent svojich zásob vody práve z tohto kanála.



Z dôvodu blokády šéf krymskej administratívy Sergej Aksionov nariadil obyvateľom, aby obmedzili používanie vody.



Úroveň podzemnej vody na Krymskom polostrove výrazne klesla a vyschli veľké oblasti, ale to aj z dôvodu nedostatku zrážok.