Členka ukrajinskej vlády: Ruskí vojaci znásilnili aj päťročné dievča

Londýn/Kyjev 29. novembra (TASR) - Prvá podpredsedníčka ukrajinskej vlády Julija Svyrydenková oznámila, že ruskí vojaci znásilnili len päťročné dievčatko a Ukrajinku vo veku 76 rokov.



Pre portál britskej televízie Sky News Svyrydenková v utorok povedala, že sa dozvedela o rôznych prípadoch počas ruskej vojny na Ukrajine, keď sa ukrajinské dievčatá a ženy stali obeťami sexuálneho násilia.



Na otázku, ako ruskí vojaci zaobchádzajú so ženami, Svyrydenková odpovedala: "Je to strašné."



"Rozprávali mi o príbehoch žien a detí, ktoré boli znásilnené. Prípad najmladšej obete sa týka päťročného dievčatka a najstaršou obeťou bola 76-ročná žena. Sú to strašné príbehy a svet by mal o nich vedieť a mal by reagovať. Som tu, aby som zdôraznila nevyhnutnosť uvaliť viac sankcií proti Rusku a pokračovať v dodávkach zbraní Ukrajine, nech túto vojnu ukončíme víťazstvom," uviedla Svyrydenková.



"Naši ľudia veľa trpia, ženy aj deti. Celý svet sa pripravuje na Vianoce a Ukrajina sa pripravuje na ďalšie ostreľovanie a na ďalšie rakety dopadajúce na našu elektrickú sieť," dodala.



Jej vyjadrenia nasledovali deň po tom, ako prvá dáma Ukrajiny Olena Zelenská počas návštevy Londýna obvinila ruské sily z využívania znásilňovania ako vojnovej zbrane.



Zelenská na medzinárodnej konferencii o boji proti sexuálnemu násiliu počas konfliktov tiež vyhlásila, že manželky ruských vojakov manželov povzbudzujú, aby znásilňovali Ukrajinky.