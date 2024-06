Ruskí vtipkári zverejnili videohovor s britským ministrom Cameronom

Londýn 27. júna (TASR) - Ruskí vtipkári Vovan a Lexus v stredu zverejnili zábery videohovoru s britským ministrom zahraničných vecí Davidom Cameronom, ktorý si myslel, že komunikuje s bývalým ukrajinským prezidentom Petrom Porošenkom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Britské ministerstvo zahraničných vecí začiatkom júna uviedlo, že Cameron uskutočnil videohovor s osobou, ktorá sa vydávala za Porošenka, a potom si uvedomil, že sa stal obeťou podvodu. Kremeľ podľa neho šíri dezinformácie, "aby sa pokúsil odvrátiť pozornosť od svojich nezákonných aktivít na Ukrajine a porušovania ľudských práv, ktoré sa tam páchajú".



Na zverejnenom videu, ktorého pravosť Reuters nedokázala nezávisle overiť, je vidieť a počuť Camerona, ktorý hovorí o témach súvisiacich s Ukrajinou.



Britský minister rozprával o súkromnej večeri s prezidentským kandidátom Spojených štátov Donaldom Trumpom, počas ktorej sa snažil amerického exprezidenta presvedčiť, aby republikáni hlasovali za vojenskú pomoc pre Ukrajinu.



Cameron údajne uviedol, že Republikánska strana je v otázke Ukrajiny rozdelená a Trumpovi povedal, že sa mýli, ak si myslí, že ruský prezident Vladimir Putin chce len Krym a Donbas - dve z piatich oblastí na Ukrajine, ktoré Rusko nezákonne anektovalo.



Denník Washington Post v apríli informoval, že Trump v súkromí hovoril o možnosti, že by si Putin ponechal Krym a Donbas výmenou za mier. Túto informáciu však nepotvrdil nikto z Trumpovho tímu, píše Reuters.



"Trump je presvedčený, že sa dá uzavrieť dohoda, a to nie je pravda, pretože Putin chce oveľa viac," povedal Cameron. Domnieva sa, že ak Trump vyhrá prezidentské voľby, bude na bojisku podporovať víťaznú stranu, preto sú podľa Camerona tohtoročné letné boje také dôležité.



Na videu Cameron taktiež spomína, že Ukrajina na júlovom summite NATO vo Washingtone nedostane pozvánku na vstup do Aliancie, pretože Washington je proti tejto myšlienke. Britský minister hovoril aj o prípadnom francúzskom pláne vyslať na Ukrajinu vojakov, čo označil za nesprávny prístup, keďže by sa podľa neho stali terčom ruského prezidenta.



Cameron rozprával aj o rozhovore s ministrom zahraničných vecí Kazachstanu, ktorý sa týkal obáv tejto stredoázijskej krajiny, že Rusko chce získať "kúsok" jej severu, kde žije veľa etnických Rusov.



Skutočné mená vtipkárov Vovan a Lexus sú Vladimír Kuznecov a Alexej Stoljarov, pričom majú blízko k vláde prezidenta Putina. V minulosti opakovane podobným spôsobom nachytali aj ďalších politikov a celebrity vrátane poľského prezidenta Andrzeja Dudu i niekdajšej nemeckej kancelárky Angely Merkelovej.