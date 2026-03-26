Ruskí zákonodarcovia prišli do USA s cieľom oživiť bilaterálne vzťahy
Po invázii na Ukrajinu v roku 2022 ruskí predstavitelia uviedli, že vzťahy s Washingtonom sú horšie ako kedykoľvek predtým.
Autor TASR
Moskva 26. marca (TASR) - Delegácia ruských zákonodarcov pricestovala do Spojených štátov na stretnutia so svojimi americkými náprotivkami, informovali vo štvrtok ruské médiá. Cieľom návštevy je podľa Kremľa pomôcť „oživiť“ vzájomné vzťahy medzi Moskvou a Washingtonom. TASR o tom píše podľa správ agentúr AFP a Reuters.
Po invázii na Ukrajinu v roku 2022 ruskí predstavitelia uviedli, že vzťahy s Washingtonom sú horšie ako kedykoľvek predtým. Situácia sa začala zlepšovať, keď sa prezident Donald Trump vrátil do Bieleho domu, píše Reuters.
Z vyhlásenia amerického veľvyslanectva v Moskve, ktoré citoval ruský denník Izvestija, vyplýva, že vo štvrtok sa ruskí zákonodarcovia stretnú s americkými, a v piatok aj s vládnymi predstaviteľmi USA.
„Dúfame, že tieto prvé opatrné kroky, samozrejme, prispejú k ďalšiemu oživeniu našich bilaterálnych vzťahov,“ povedal novinárom hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v odpovedi na otázku agentúry AFP týkajúcu sa tejto cesty.
Súčasťou ruskej delegácie, ktorú vymenoval predseda výboru Štátnej dumy pre medzinárodné záležitosti Leonid Sluckij, sú podpredseda parlamentu Boris Černyšov, poslanec Vjačeslav Nikonov a poslankyňa Svetlana Žurovová.
Peskov uviedol, že ruský prezident Vladimir Putin stanovil „hlavné smernice“ pre túto cestu a po stretnutiach v Spojených štátoch bude o všetkom dôkladne informovaný.
Správy o návšteve prichádzajú v čase, keď sa mierové rokovania sprostredkované USA o ukončení vojny na Ukrajine prakticky ocitli na bode mrazu, pripomínajú agentúry.
Po invázii na Ukrajinu v roku 2022 ruskí predstavitelia uviedli, že vzťahy s Washingtonom sú horšie ako kedykoľvek predtým. Situácia sa začala zlepšovať, keď sa prezident Donald Trump vrátil do Bieleho domu, píše Reuters.
Z vyhlásenia amerického veľvyslanectva v Moskve, ktoré citoval ruský denník Izvestija, vyplýva, že vo štvrtok sa ruskí zákonodarcovia stretnú s americkými, a v piatok aj s vládnymi predstaviteľmi USA.
„Dúfame, že tieto prvé opatrné kroky, samozrejme, prispejú k ďalšiemu oživeniu našich bilaterálnych vzťahov,“ povedal novinárom hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v odpovedi na otázku agentúry AFP týkajúcu sa tejto cesty.
Súčasťou ruskej delegácie, ktorú vymenoval predseda výboru Štátnej dumy pre medzinárodné záležitosti Leonid Sluckij, sú podpredseda parlamentu Boris Černyšov, poslanec Vjačeslav Nikonov a poslankyňa Svetlana Žurovová.
Peskov uviedol, že ruský prezident Vladimir Putin stanovil „hlavné smernice“ pre túto cestu a po stretnutiach v Spojených štátoch bude o všetkom dôkladne informovaný.
Správy o návšteve prichádzajú v čase, keď sa mierové rokovania sprostredkované USA o ukončení vojny na Ukrajine prakticky ocitli na bode mrazu, pripomínajú agentúry.