Ruskí zákonodarcovia sa chystajú anulovať sovietske odovzdanie Krymu

Moskva 12. marca (TASR) - Ruskí zákonodarcovia predložili v dolnej komore parlamentu Štátnej dume návrh zákona, ktorý prepisuje kapitolu dejín a vyhlasuje za neplatné sovietske rozhodnutie z roku 1954 o odovzdaní Krymu Ukrajine. TASR prevzala pondelkovú správu z tlačovej agentúry Reuters.



Tento krok má evidentne vytvoriť Rusku právny základ pre to, aby mohlo argumentovať, že Krymský polostrov v Čiernom mori nikdy nebol skutočnou súčasťou Ukrajiny. Rusko pritom už v roku 2014 v rozpore s medzinárodným právom oznámilo, že si Krym anektovalo.



Návrh zákona, predložený jedným zákonodarcom z každej z dvoch ruských komôr parlamentu, označuje odovzdanie Krymu v roku 1954 ako svojvoľné a protizákonné, pretože sa o tejto otázke nekonalo žiadne referendum a sovietske úrady nemali právo presunúť územie z jednej republiky do druhej bez súhlasu.



Nebolo oznámené, kedy budú zákonodarcovia o tomto návrhu diskutovať.



Ruský prezident Vladimir Putin odsúdil odovzdanie Krymu v roku 1954 za vlády sovietskeho vodcu Nikitu Chruščova a označil to za porušenie právnych noriem platných v tom čase.



Obyvatelia Krymu sa spolu so zvyškom Ukrajiny po rozpade Sovietskeho zväzu vyslovili v referende za nezávislosť a Rusko a Ukrajina si následne navzájom uznali hranice. Moskva však v roku 2014 vojensky Krym ovládla a západné vlády to vyhlásili za protiprávne.



Rusko vo februári 2022 využilo Krym ako odrazový mostík pre inváziu na Ukrajinu a odvtedy vyhlásilo aj anexiu štyroch ďalších ukrajinských oblastí. Ukrajina podniká na ruské ciele na Kryme časté útoky a zaviazala sa, že znovu dobyje všetko svoje územie okupované Ruskom.