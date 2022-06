Ruskí zákonodarcovia schválili odchod Ruska spod jurisdikcie ESĽP

Moskva 7. júna (TASR) - Ruskí zákonodarcovia schválili v utorok legislatívu, ktorá finalizuje odchod Moskvy spod jurisdikcie Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP), ktorý je orgánom Rady Európy (RE). TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Ruský parlament k hlasovaniu o tejto legislatíve pristúpil po tom, čo bolo Rusko v marci vylúčené z RE pre vojenskú inváziu na Ukrajinu.



"Európsky súd pre ľudské práva sa stal nástrojom politického boja proti našej krajine, ktorý držia v rukách západní politici," uviedol predseda ruskej Štátnej dumy Viačeslav Volodin po hlasovaní.



"Niektoré z jeho rozhodnutí boli v priamom rozpore s ruskou ústavou, našimi hodnotami a tradíciami," dodal Volodin vo vyhlásení.



V rámci tejto novej legislatívy Rusko nenaplní súdne rozhodnutia ESĽP vydané po 15. marci, teda po dni, keď Rusko oznámilo, že vystupuje z Rady Európy. Volodin zároveň oznámil, že Rusko vyplatí všetky finančné záväzky, ktoré mu vyplývajú z nariadení ESĽP vydaných pred 15. marcom, a to v rubľoch a iba na ruské bankové účty.



Na základe novej legislatívy schválenej v utorok budú tiež ruské súdy môcť zrušiť rozhodnutia ESĽP.



Rusko spadalo pod jurisdikciu ESĽP vyše 20 rokov, pričom bolo jednou z krajín, z ktorej na tento súd putovalo najviac prípadov.



Mnohí aktivisti preto varovali, že odchodom Ruska spod jurisdikcie ESĽP môže byť mnohým Rusom odopreté to, čo mnohí vnímajú ako poslednú šancu na spravodlivosť, a zároveň môžu byť tiež zničené snahy o integráciu Ruska do rámca medzinárodných práv, píše AFP.