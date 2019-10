Rusko a Afrika zvážia spoluprácu v rámci mierového využívania vesmíru

Soči 24. októbra (TASR) - Rusko a africké krajiny "zvážia možnosti vedeckej a technickej spolupráce v oblasti mierového využívania vesmíru". Uvádza sa to v záverečnej deklarácii zverejnenej vo štvrtok po skončení dvojdňového, prvého summitu Rusko-Afrika, ktorý sa konal sa v ruskom čiernomorskom letovisku Soči.



Podľa agentúry TASS ruský prezident Vladimir Putin uviedol, že "v záverečnej deklarácii sa odrážajú výsledky spoločnej práce. Tento dokument stanovuje ciele a úlohy na ďalšie napredovanie spolupráce medzi Ruskom a Afrikou vo všetkých oblastiach, akými sú politika, bezpečnosť, hospodárstvo, veda, technika, vzdelávanie a humanitárna pomoc".



K výsledkom summitu povedal, že "toto podujatie skutočne otvorilo novú stránku vzťahov medzi Ruskom a štátmi afrického kontinentu".



Na summite padlo aj rozhodnutie o konaní pravidelných stretnutí. "Aby sme dali interakcii medzi našimi štátmi konštantný systémový charakter, na návrh našich afrických priateľov sa na summite rozhodlo o vytvorení nového mechanizmu dialógu — partnerského fóra medzi Ruskom a Afrikou. V rámci toho fóra sa budú konať každé tri roky stretnutia na najvyššej úrovni, a to striedavo v našej krajine a v jednej z afrických krajín," uviedol Putin.



Ruská vláda a Africká únia (AÚ) podpísali vo štvrtok na summite aj memorandum o porozumení, základných zásadách vzťahov a spolupráci.



Dvojdňový summit Rusko-Afrika sa začal v stredu. Do Soči pricestovali desiatky afrických lídrov a viac ako 3000 delegátov s cieľom dohodnúť si nové obchody a diskutovať o rôznych témach — od jadrových technológií až po ťažbu nerastných surovín.



Kremeľ vníma vrcholnú schôdzku ako prostriedok na zvýšenie svojho vplyvu v Afrike, teda na kontinente, kde sú v súčasnosti výrazne prítomné západné mocnosti a Čína.