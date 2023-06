Rusko a Alžírsko deklarovali posilnenie strategického partnerstva

Moskva 15. júna (TASR) - Alžírsky prezident Abdal Madžíd Tabbún začal vo štvrtok svoju trojdňovú návštevu Ruska, od ktorej si obidve krajiny sľubujú prehĺbenie svojho "strategického partnerstva" v čase, keď sa Rusko po prerušení svojich vzťahov so Západom snaží posilniť svoje kontakty s krajinami v Afrike, Ázii a na Blízkom východe.



Ako informovala agentúra AFP, ruský prezident Vladimir Putin na stretnutí s Tabbúnom zdôraznil, že Alžírsko je pre Rusko "kľúčovým partnerom v arabskom svete a v Afrike". Dodal, že Rusko chce s Alžírskom zintenzívniť vzťahy v energetike a v oblasti obrany.



Obaja lídri v Kremli podpísali okrem iných dohôd aj vyhlásenie o strategickom partnerstve.



AFP dodala, že Kremeľ plánuje na júl ďalší summit o Afrike, ktorý by sa mal konať v Petrohrade. Putin v súvislosti s tým opakovane zdôraznil, že dúfa, že sa tam s Tabbúnom stretne, pričom uviedol: "Vzťahy s Alžírskom sú pre našu krajinu mimoriadne dôležité."



Tabbún reagoval, že tlak Západu nebude mať na Alžírsko žiadny vplyv. "Zahraničné krajiny na nás dnes môžu vyvíjať nátlak, ale to nikdy neovplyvní naše vzťahy (s Ruskom)," ubezpečil Putina.



Obaja prezidenti zhodne pripomenuli podporu, ktorú Sovietsky zväz svojho času poskytol Alžírsku počas jeho boja za nezávislosť od Francúzska i po jej získaní.



"Musíme si udržať svoju nezávislosť," povedal Tabbún a dodal, že Rusko jeho krajine poskytovalo zbrane, aby jej pomohlo "udržať si nezávislosť v týchto ťažkých podmienkach".



AFP podotkla, že Tabbún mal v júni navštíviť Francúzsko, ale táto cesta, pôvodne plánovaná na máj, sa údajne môže opäť odložiť. Elyzejský palác uviedol, že obe krajiny rokujú o "vhodnom termíne".