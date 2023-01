Rusko a Bielorusko chystajú ďalšie spoločné vojenské cvičenie

Londýn 8. januára (TASR) - Rusko a Bielorusko budú od polovice januára organizovať spoločné letecké cvičenia. Podľa britskej spravodajskej televízie Sky News to v nedeľu potvrdilo bieloruské ministerstvo obrany.



Dodalo, že na týchto cvičeniach sa zúčastnia letecké divízie, ktoré sú súčasťou regionálneho zoskupenia vojsk oboch krajín.



Ich začiatok je naplánovaný na 16. januára a záver na 1. februára.



Vo vyhlásení ministerstva sa uvádza, že "dnes do Bieloruskej republiky pricestovala letecká zložka regionálnej skupiny vojsk ruských vzdušných a kozmických síl Ruskej federácie."



"Počas taktických leteckých cvičení budú zapojené všetky letiská a výcvikové priestory vzdušných síl a síl protivzdušnej obrany ozbrojených síl Bieloruska," píše sa vo vyhlásení.



Na území Bieloruska sa v uplynulých mesiacoch konalo viacero spoločných cvičení ruskej a bieloruskej armády, ktoré vyvolávali dohady o možnom zapojení bieloruských vojakov do vojny rozpútanej Ruskom na Ukrajine.