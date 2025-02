Rusko a Bielorusko uskutočnia v septembri manévre Západ 2025

Minsk 20. februára (TASR) — Rusko a Bielorusko uskutočnia v septembri spoločné vojenské cvičenie s názvom Západ 2025, na ktorom sa zúčastní viac ako 13.000 vojakov. Na monitorovanie manévrov budú prizvaní aj pozorovatelia z Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE). Na brífingu v Minsku to vo štvrtok oznámil Valerij Revenko, poradca bieloruského ministra obrany pre medzinárodnú vojenskú spoluprácu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.



Tá pripomenula, že bieloruský prezident Alexandr Lukašenko, ktorý už vyše 30 rokov vládne železnou rukou, umožnil ruským silám 24. februára 2022 využiť územie svojej krajiny na vpád na susednú Ukrajinu a na umiestnenie niektorých taktických jadrových zbraní.



Ruské jednotky sa vpadli na Ukrajinu práve po spoločnom cvičení s bieloruskou armádou. Ukrajinu a Bielorusko majú hranicu dlhú 1084 kilometrov.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj začiatkom februára upozornil na opätovnú koncentráciu ruských síl v Bielorusku, ktoré hraničí s troma členskými krajinami NATO - Lotyšskom, Litvou a Poľskom -, čo by podľa neho mohlo pripraviť pôdu pre potenciálny útok. Rusko však opakovane popiera obvinenia, že by mohlo zaútočiť na člena NATO.



Revenko v tejto súvislosti povedal, že Bielorusko je otvorené vzájomným vojenským inšpekciám s Poľskom do hĺbky 80 kilometrov od spoločnej hranice. Podľa neho by to signalizovalo, že Poľsko má záujem na "dobrých susedských vzťahoch".



"Ak to Poľsko odmietne alebo bude ignorovať, budeme mať iný názor," povedal Revenko.



V decembri 2024 Lukašenko a ruský prezident Vladimir Putin podpísali zmluvu poskytujúcu bezpečnostné záruky Bielorusku, vrátane možného nasadenia ruských jadrových zbraní na odvrátenie agresie. Lukašenko vtedy požiadal Putina, aby v Bielorusku rozmiestnil pokročilejšie zbrane, vrátane balistickej rakety stredného doletu Orešnik schopnej niesť jadrové hlavice, ktorú Rusko prvýkrát použilo v novembri vo vojne na Ukrajine.



Putin reagoval, že rakety Orešnik by mohli byť rozmiestnené v Bielorusku v druhej polovici roku 2025. Dodal, že zostanú pod kontrolou Ruska, ale Moskva umožní Minsku vybrať ciele, ktoré majú zasiahnuť.



Rusko nezverejnilo, koľko taktických jadrových zbraní rozmiestnilo v Bielorusku, no Lukašenko v decembri povedal, že ich je tam v súčasnosti niekoľko desiatok.