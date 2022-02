Rusko a Bielorusko začali druhú etapu spoločných manévrov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Minsk 10. februára (TASR) - V Bielorusku sa vo štvrtok začali rusko-bieloruské vojenské cvičenia Spojenecké odhodlanie 2022, oznámilo ruské ministerstvo obrany. TASR o tom informuje na základe správy agentúry RIA Novosti.uviedol ruský rezort obrany.Manévre sa podľa ministerstva konajú s cieľom preveriť úlohy spojené, ako aj sPodľa plánu majú vojaci počas manévrov nacvičovať posilnenie ochrany hraníc, zabránenie preniknutiu ozbrojených skupín či blokovanie dodávok zbraní a munície. Okrem toho budú trénovať, ako nájsť a zničiť nelegálne formácie či prieskumné skupiny pomyselného protivníka.Ruskí vojaci by podľa vyjadrení predstaviteľov ruskej armády, ako aj samotného Kremľa mali po skončení cvičení opustiť územie Bieloruska, píše agentúra Interfax.Biely dom v stredu vyjadril znepokojenie z konania týchto vojenských cvičení. Podľa hovorkyne Bieleho domu Jen Psakiovej ich USA vnímajú ako krok knapätia.Tieto manévre sa totiž konajú v čase krízy vo vzťahoch Ruska a Severoatlantickej aliancie (NATO). Spojené štáty, ako aj ďalší členovia NATO a západné krajiny obviňujú Rusko z toho, že nazhromaždilo v blízkosti ukrajinských hraníc svoje vojská a plánuje na ňu zaútočiť, a to aj z územia Bieloruska. Rusko popiera tvrdenia, že chystá inváziu na Ukrajinu, no žiada od NATO a USA bezpečnostné záruky.Ako už skôr informovalo ruské ministerstvo obrany, previerka previerke schopnosti rýchlej reakcie ozbrojených síl Zväzového štátu Ruska a Bieloruska sa uskutoční v dvoch etapách. Prvá etapa trvala do 9. februára a bola venovaná najmä presunu vojakov a vytvoreniu pracovných skupín v Bielorusku, ochrane dôležitých vojenských a štátnych objektov a ochrane štátnych hraníc vo vzdušnom priestore.Druhá etapa, ktorá sa začala vo štvrtok, potrvá do 20. februára.